Une nouvelle fuite laisse présager une nouvelle augmentation du prix de l’iPhone 15 Pro

La série iPhone 15 fait les gros titres tous les deux jours et aujourd’hui, il s’agit de son prix, en particulier pour les modèles Pro. D’après ce que nous avons entendu dans le passé et récemment, il est probable que l’iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max entraîneront une hausse de prix, ce qui pourrait consterner les acheteurs potentiels.

Le dernier rapport de MacRumors suggère que les modèles iPhone 15 Pro subiront une hausse de prix (jusqu’à 200 dollars de plus) par rapport à la série iPhone 14 de l’autre côté de l’Atlantique. C’est une information que nous avons régulièrement entendue par le passé et qui pourrait s’avérer exacte.

Ainsi, l’iPhone 15 Pro pourrait être commercialisé à partir de 1 099 dollars, tandis que l’iPhone 15 Pro Max pourrait être commercialisé à partir de 1 299 dollars. Pour rappel, il était prévu que le prix de départ soit de 1 199 dollars, ce qui est une autre possibilité. La différence dans l’augmentation du prix serait la prétendue mise à jour de la caméra du 15 Pro Max. Nous nous attendons à voir un nouvel objectif périscopique, qui pourrait se traduire par un zoom optique 6x, plus que le zoom 3x de l’iPhone 14 Pro.

Bien que cette information puisse attrister les adeptes de l’iPhone 15 Pro, il y a aussi de bonnes nouvelles. Apple devrait maintenir les prix de l’iPhone 15 standard et de l’iPhone 15 Plus ; le premier pourrait être proposé à partir de 799 dollars et le second à partir de 899 dollars.

Cela dit, il reste à voir si cela se produira ou non. Pour rappel, une augmentation du prix de l’iPhone 14 était également attendue, mais elle n’a pas eu lieu. Mais si cela se produit, nous ne savons pas quel sera le résultat dans d’autres régions comme la France.

Une hausse en France ?

En ce qui concerne les autres détails, l’ensemble de la série iPhone 15 devrait être doté d’un port USB Type-C, de la Dynamic Island et d’une caméra principale de 48 mégapixels. La Dynamic Island et la caméra principale de 48 mégapixels étaient des exclusivités des modèles iPhone 14 Pro. On peut également s’attendre à des changements de design et à des améliorations de performances par rapport à la gamme iPhone 14.

Les iPhone 2023 seront probablement lancés en septembre et il est donc préférable d’attendre cette date pour se faire une idée plus précise.