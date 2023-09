Comment Azure AI Studio de Microsoft permettra aux entreprises de créer leur Copilot ?

En tandem avec Azure Cognitive Search, il est promis que des informations clés (telles que les niveaux de stock de l’entreprise) peuvent faire surface en utilisant des modèles conversationnels de plus en plus sophistiqués.

Dans un article de blog de Microsoft, l’entreprise a déclaré que GitHub Copilot — un programme sophistiqué qui utilise OpenAI Codex pour aider les développeurs à effectuer le travail historiquement complexe et chronophage du codage — était le premier exemple d’un Copilot tel que Microsoft le définit : « Une application qui utilise l’IA moderne et les grands modèles de langage (LLM) comme GPT-4 pour aider les gens à accomplir des tâches complexes ».

Microsoft, en tandem avec OpenAI, fournit le service Azure OpenAI : un partenariat qui permet d’accéder à tout ce que ChatGPT a à offrir, tout en protégeant prudemment les utilisateurs conformément à la politique de Microsoft en matière d’IA responsable . Les capacités sur le cloud d’Azure semblent parfaitement adaptées à l’utilisation de l’IA, d’autant plus que l’entreprise se concentre toujours sur les risques, et ce concept est aujourd’hui poussé un peu plus loin.