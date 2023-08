L’Apple Watch Series 9 dévoilée, l’Apple Watch SE 3 pourrait ne pas être lancée

Par ailleurs, Gurman a également révélé que le prochain iPhone 15 Pro et la variante Pro Max intégreront une nouvelle technologie appelée LIPO (low-injection pressure over-molding) afin d’obtenir une expérience visuelle presque sans bords, ceux-ci étant réduits à 1,5 millimètre contre 2,2 millimètres sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Cette même expérience est prévue pour les iPad en 2024. Cependant, peu de détails sont disponibles à ce jour sur les iPad.

Dans sa dernière lettre d’information Power On, Mark Gurman a révélé qu’ Apple envisageait de lancer au total trois modèles de la Series 9 . Cela comprendra une variante de 41 millimètres et une variante de 45 millimètres , ainsi que la prochaine itération de l’Apple Watch Ultra.