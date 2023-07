Copilot arrive dans les services de téléphonie et de chat de Microsoft Teams

Les utilisateurs de Teams pourront accéder à une nouvelle fonctionnalité de Microsoft 365 Copilot, alimentée par l’IA, pendant les appels et dans les messages de chat. Microsoft annonce une extension de Copilot dans l’interface d’appel de Teams et dans les chats traditionnels, au-delà de l’expérience de réunion qu’elle a esquissée plus tôt cette année. Tout cela fait partie de Microsoft 365 Copilot, dont Microsoft a fixé aujourd’hui le prix à un niveau élevé.

Copilot pour les appels téléphoniques Teams ajoutera une expérience d’IA générative pour un résumé en temps réel ou la possibilité de générer des dates, des noms et des points clés pendant les appels. J’imagine que cela sera très utile pour les vendeurs qui doivent traiter avec plusieurs clients et suivre les dates et les chiffres clés qui sont discutés lors de ces types d’appels.

Microsoft utilise un exemple analogue, celui d’un spécialiste du marketing qui téléphone à un client et de la manière dont Copilot pourrait l’aider. « Pendant que le client parle, Copilot résume l’appel et enregistre les questions pertinentes sur les caractéristiques, les avantages et les prix du produit », explique l’équipe de Microsoft Teams dans un article de blog. « Copilot peut également capturer les commentaires du client et suggérer les prochaines étapes. Vous pouvez utiliser ces informations pour rédiger un e-mail de suivi avec du contenu et des informations complémentaires pour répondre aux questions soulevées pendant l’appel ».

Copilot arrive également sur le chat Teams, permettant aux utilisateurs d’extraire les points clés de la conversation des fils de discussion. Cela semble particulièrement utile pour les équipes qui travaillent sur plusieurs fuseaux horaires, de sorte que vous pouvez sauter en ligne et obtenir un rapide résumé d’une conversation que vous avez manquée pendant la nuit. Vous pouvez ainsi vous connecter et obtenir un résumé rapide d’une conversation que vous avez manquée pendant la nuit. Copilot peut également extraire des informations clés d’une conversation pour créer des listes ou des tableaux.

Les participants au programme d’accès anticipé à Microsoft 365 Copilot peuvent utiliser Copilot dans les discussions et les appels téléphoniques de Teams. Microsoft teste actuellement Microsoft 365 Copilot auprès d’environ 600 clients avant de le lancer plus largement. Nous n’avons pas de date exacte pour le lancement, mais Microsoft a déclaré qu’il serait facturé 30 dollars de plus par utilisateur et par mois, ce qui représente un supplément important par rapport aux abonnements commerciaux existants à Microsoft 365.