TSMC retarde la construction de l’usine d’Arizona, clé pour Apple

by

by

Le plus grand fabricant de puces au monde repousse à 2025 le début de la production de puces 4 nm dans sa nouvelle usine de Phoenix, en Arizona, en raison d’une pénurie de main-d’œuvre. Apple a fait part de son intention de s’approvisionner en puces pour ses iPhone et MacBook auprès de l’usine américaine de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), tandis que NVIDIA et AMD se sont également engagés à utiliser ses capacités de production.

La première usine du fabricant de puces basée à Phoenix, dont la construction a débuté en 2021, devait initialement commencer à produire des puces de 4 nm l’année prochaine. Une deuxième usine, qui produira des puces 3 nm plus petites et plus complexes, devrait ouvrir ses portes en 2026.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, jeudi, Mark Liu, président de TSMC, a déclaré que l’entreprise « rencontrait certaines difficultés, car il n’y a pas suffisamment de travailleurs qualifiés possédant l’expertise spécialisée requise pour l’installation d’équipements dans une usine de semi-conducteurs » aux États-Unis, comme le souligne le Wall Street Journal.

TSMC envoie une équipe spéciale de techniciens expérimentés de Taïwan aux États-Unis pour rattraper le temps perdu.

Liu a ajouté que TSMC prévoyait d’envoyer temporairement des techniciens de Taïwan pour former les travailleurs locaux dans la nouvelle usine de production de l’Arizona. Le mois dernier, Nikkei Asia a fait état d’une « task force » de plus de 500 travailleurs expérimentés en route pour aider à la mise en place d’équipements spécialisés, tout en citant des analystes qui ont déclaré que la lenteur des progrès était due à la baisse de la demande du marché pour la production de puces de TSMC.

Des chiffres en baisse

Le rapport sur les résultats du deuxième trimestre du fabricant de puces indique que les recettes (15,4 milliards de dollars) ont baissé de 10 % et les bénéfices (5,8 milliards de dollars) de 23 % par rapport à la même période de l’année précédente, et son PDG Che Chia Wei prévoit une baisse de 10 % des recettes pour l’ensemble de l’année en raison de la baisse de la demande en électronique grand public. « La hausse de l’inflation et des taux d’intérêt a un impact sur la demande finale dans tous les segments du marché, dans toutes les régions du monde », a déclaré Wei. « Bien que nous ayons récemment observé une augmentation de la demande liée à l’IA, elle n’est pas suffisante pour compenser le caractère cyclique général de notre activité ».

TSMC s’attend à ce que la pénurie de capacité causée par la forte demande de puces compatibles avec l’IA persiste jusqu’à l’année prochaine.

Toujours la préoccupation de l’IA

La popularité explosive des modèles d’intelligence artificielle générative tels que ChatGPT d’OpenAI au cours de l’année dernière a entraîné une augmentation de la demande de puces avancées nécessaires pour les faire fonctionner. TSMC a reconnu que cela a entraîné une pénurie de capacité alors qu’elle s’efforce d’honorer les commandes, mais Wei reste optimiste quant à l’amélioration de la situation vers la fin de l’année prochaine. « Nous travaillons avec nos clients à court terme pour les aider à répondre à la demande », a déclaré Wei, ajoutant que l’entreprise a pour objectif de doubler sa capacité « aussi rapidement que possible ».

Liu a déclaré que TSMC travaillait avec le gouvernement américain pour maximiser les subventions et les crédits d’impôt prévus par la loi CHIPS afin de couvrir les cinq premières années d’augmentation des primes liées à la fabrication aux États-Unis.

TSMC note que 66 % de son chiffre d’affaires net total pour 2023 provient jusqu’à présent de clients basés en Amérique du Nord, éclipsant des marchés concurrents comme la Chine (12 %) et l’EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique, avec un total de 7 %). Il n’est pas étonnant que l’administration Biden s’efforce de stimuler la fabrication nationale de semi-conducteurs, même si les divers problèmes qui retardent la construction de l’usine de TSMC en Arizona nous rappellent brutalement qu’il est plus facile à dire qu’à faire d’intégrer cette capacité de fabrication de puces dans l’entreprise.