Android 14 propose des SMS par satellite, à commencer par le Google Pixel et le Samsung Galaxy

Cela a été rendu possible par le fait que les utilisateurs peuvent toujours activer SOS Urgence par satellite, même si leur iPhone ne dispose pas de données mobiles ou de signal. Selon Apple , les utilisateurs devront tenir leur smartphone naturellement dans la main et éviter de le remettre dans leur poche pour entrer en contact avec les services d’urgence.

Par exemple, un homme a été secouru en Alaska et deux femmes en Colombie-Britannique. L’accès à une aide d’urgence dans des zones dépourvues de service cellulaire s’est avéré crucial et peut faire la différence entre la vie et la mort dans diverses situations . Le fait que cette fonction soit disponible sur les smartphones Android pourrait également sauver de nombreuses vies.

La communication par satellite par les smartphones devient une réalité puisque certains iPhone et certains smartphones Samsung et Pixel la prennent déjà en charge. Sa disponibilité devrait s’étendre une fois qu’Android 14 sera officiellement lancé.