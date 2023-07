Le lancement officiel de Nearby Share sous Windows s’accompagne de nouvelles fonctionnalités

La fonction Nearby Share de Google a fait ses débuts sur les téléphones et tablettes Android en tant que moyen d’envoyer rapidement des fichiers et des applications d’un appareil Android à un autre. Par la suite, Google a étendu Nearby Share aux Chromebooks. Aujourd’hui, l’entreprise a lancé Nearby Share pour Windows.

Selon Google, après son lancement réussi en version bêta en mars 2023, l’application a été installée par plus de 1,7 million de personnes dans le monde, avec plus de 50 millions de fichiers transférés entre PC et appareils Android depuis sa sortie initiale. Disponible pour Windows 10 ou une version ultérieure, l’application facilite le transfert de fichiers entre un téléphone ou une tablette Android et un PC Windows.

Google a lancé une version bêta publique en mars, mais Nearby Share pour Windows n’est plus une version bêta. Google affirme que la dernière version offre des vitesses plus rapides, une meilleure fiabilité et moins de pannes. La version stable ajoute également une estimation du temps de transfert des fichiers et un aperçu de l’image dans les notifications de l’appareil, ce qui vous permet de voir d’un coup d’œil si le bon fichier est transféré.

Une fois l’application Windows installée, il vous sera demandé de vous connecter avec votre compte Google et de choisir qui peut vous envoyer des fichiers (tout le monde, personne, uniquement les personnes figurant dans votre liste de contacts ou uniquement les appareils connectés à votre compte).

Vous pouvez ensuite glisser-déposer des fichiers ou des dossiers dans l’application pour les partager avec vos appareils Android. Vous pouvez également utiliser l’option Nearby Share (partage à proximité) du menu de partage de votre appareil Android pour envoyer des fichiers à votre PC.

Une fonctionnalité très attendue

J’ai testé l’application et j’ai constaté qu’il ne fallait que quelques secondes pour transférer sans fil un PDF de mon téléphone à mon ordinateur. Il n’a pas été nécessaire de l’envoyer en pièce jointe d’un e-mail, de le télécharger sur un espace de stockage dans le cloud ou de l’enregistrer d’abord sur un disque partagé en réseau.

Bien que Nearby Share pour Windows doive être en cours d’exécution pour fonctionner, il est configuré par défaut pour se lancer et s’exécuter en arrière-plan lorsque vous démarrez Windows. Ainsi, à moins que vous ne le supprimiez de vos applications de démarrage, une fois installé, vous ne devriez pas avoir à ouvrir l’application Windows pour recevoir des fichiers d’un appareil Android (c’est pourquoi il est utile de pouvoir configurer les personnes autorisées à vous envoyer des fichiers).

En résumé, Nearby Share est la réponse de Google à AirDrop d’Apple. Mais, ce n’est pas la première application de transfert de fichiers entre Android et PC. Mobile connecté de Microsoft offre des fonctionnalités similaires, tout comme des applications tierces telles que AirDroid.

Pour l’instant, Google indique que Nearby Share pour Windows permet de transférer des fichiers depuis et vers des appareils Android. Mais à l’avenir, l’entreprise prévoit d’ajouter la prise en charge d’autres plateformes, peut-être ChromeOS ou Wear OS.