Le Xbox Game Pass Core est là pour remplacer le Xbox Live Gold

C’est l’un des piliers du jeu en ligne, mais sa fin est désormais imminente : Microsoft souhaiterait mettre à la retraite le Xbox Live, le plus ancien abonnement Xbox. C’était il y a presque exactement 21 ans, lorsque Microsoft a présenté le service Xbox Live. Ce qui avait commencé comme un abonnement pour les jeux multijoueurs s’est transformé au fil du temps en un service offrant d’autres avantages tels que des jeux gratuits mensuels (Live Gold) et des réductions.

Le Xbox Game Pass s’est imposé ces dernières années comme la destination la plus favorable pour les services de jeux par abonnement. Aujourd’hui, il semble que Xbox s’apprête à remplacer l’une de ses formules Game Pass existantes par une nouvelle. Avec cette nouvelle formule, Microsoft souhaite offrir plus de valeur et de contenu à son abonnement d’entrée de gamme.

Microsoft va officiellement remplacer l’abonnement Xbox Live Gold par le Xbox Game Pass Core. Avec une date de lancement officielle fixée au 14 septembre, le Game Pass Core promet de devenir le digne successeur de l’abonnement d’entrée de gamme Xbox Live Gold. Ce nouvel abonnement vous permettra d’accéder au réseau multijoueur de Xbox, à une sélection de plus de 25 titres multijoueurs mondiaux et à des avantages exclusifs, le tout pour 6,99 € par mois ou 59,99 € par ans.

Au lancement, Game Pass Gold proposera 19 titres prêts à jouer (cela peut varier en fonction de votre région). Toutefois, Microsoft a promis d’ajouter de nouveaux titres 2 à 3 fois par an. La bibliothèque de jeux au lancement comprendra des sensations mondiales comme Descendents, Dishonored 2, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Halo 5 : Guardians, State of Decay 2, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, et bien d’autres encore.

Game Pass Core

Un petit mot pour les membres actuels de Xbox Live Gold. Avec l’introduction du nouveau niveau, vous n’avez aucune raison de vous inquiéter. Avec le lancement du nouveau niveau, vous serez automatiquement transféré dans le Game Pass Core sans frais supplémentaires, avec tous les avantages promis accessibles instantanément.

Toutefois, n’oubliez pas que les titres Gold existants ne seront plus valables à partir du 1er septembre. Mais sur une note positive, vous pourrez toujours accéder aux titres Xbox One et Xbox 360 qui ont été échangés via des codes plus tôt, à condition que vous restiez un abonné actif au Xbox Game Pass Core ou au Xbox Ultimate.

Par ailleurs, les tarifs de 10,99 euros par mois pour les consoles, de 9,99 euros par mois pour les PC et de 14,99 euros par mois pour les Ultimate restent inchangés. Pour en savoir plus sur les différents niveaux du Game Pass, consultez le site officiel de la Xbox.

Dans l’ensemble, avec ce nouveau niveau d’abonnement, Microsoft vise à rendre le niveau d’entrée beaucoup plus lucratif d’un côté et à persuader la transition vers les niveaux de prix élevés de l’autre. Dans l’ensemble, les avantages de ce nouveau niveau dépendront uniquement du type de joueur que vous êtes.