Google Doodle présente Eunice Newton Foote, première personne à avoir découvert l’effet de serre

À une époque où les femmes étaient largement exclues de la communauté scientifique, elle a mené en 1856 une expérience qui a permis de mieux comprendre le changement climatique aujourd’hui. Après avoir placé des thermomètres à mercure dans des cylindres de verre, elle a découvert que le cylindre contenant du dioxyde de carbone subissait l’effet de chauffage le plus important au soleil. Foote a donc été la première scientifique à faire le lien entre l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone et le réchauffement de l’atmosphère.

Google rend hommage ce lundi 17 juillet à Eunice Newton Foote , scientifique américaine et militante des droits de la femme qui a été la première à identifier l’effet de serre et son impact sur le réchauffement climatique .