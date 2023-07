Netflix permet aux utilisateurs de transférer des profils vers des comptes existants

Le plus grand avantage du transfert de profil est que toutes vos données, telles que l’historique de visionnage, les listes et les jeux enregistrés, ainsi que d’autres paramètres personnalisés restent intacts. Il vous suffit de trouver une nouvelle destination pour votre compte.

Netflix n’est plus un adepte du partage de mot de passe, mais afin d’atténuer l’impact sur le portefeuille de ses abonnés, il leur permet de transférer leur profil d’un compte à l’autre. En gros, vous pouvez prendre votre profil Netflix et le lier à n’importe quel compte de votre choix, à condition que le propriétaire du compte soit d’accord . Il peut s’agir d’un compte appartenant à vos amis, aux membres de votre famille ou simplement à un groupe de collègues qui partagent la facture pour regarder du contenu Netflix.