Le Vision Pro pourrait être vendu uniquement sur rendez-vous pour commencer

by

by

Le casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple pourrait ne pas être facile à acquérir lors de son lancement l’année prochaine. Selon Bloomberg, Apple prévoit un système de rendez-vous pour les potentiels acheteurs du Vision Pro avant qu’ils ne se rendent en magasin et ne dépensent un minimum de 3 500 dollars pour le casque.

Mais tout le monde ne pourra pas obtenir un rendez-vous du premier coup, car la disponibilité du Vision Pro en magasin variera selon les zones géographiques. Apple prévoit de vendre le casque dans près de 270 points de vente aux États-Unis, mais la section dédiée au casque en magasin sera dans un premier temps limitée à des endroits très fréquentés comme New York et Los Angeles.

Apple prévoit par la suite d’étendre les zones dédiées au Vision Pro à tous les magasins des États-Unis, mais nous ne savons pas combien de temps cela prendra. De plus, il s’agit que du marché national de l’entreprise. Ce n’est que vers la fin de l’année 2024 que le casque pourrait enfin être mis en vente sur quelques marchés étrangers, dont le Canada et le Royaume-Uni.

L’Asie et d’autres marchés européens suivront, mais le calendrier n’est pas clair. Les autres marchés actuellement dans le collimateur d’Apple sont l’Australie, la Chine, la France, l’Allemagne, Hong Kong et la Corée du Sud, mais ces plans sont encore fluides et pourraient changer à l’avenir.

Il convient également de noter que l’entreprise pourrait également fortement s’appuyer sur une expérience d’achat en boutique. En effet, de nombreuses variables entrent en jeu lorsqu’il s’agit de trouver le casque le mieux adapté à chaque personne.

Contraintes d’approvisionnement et attentes

Le rapport ajoute que la vente du Vision Pro « nécessiterait également de régler la logistique délicate de la chaîne d’approvisionnement, de former les vendeurs à l’installation de l’appareil et d’apprendre aux clients à l’utiliser ». Apple utilisera une machine physique pour scanner le visage d’une personne afin d’effectuer les ajustements nécessaires pour obtenir une étanchéité à la lumière et s’assurer qu’aucune pollution optique ne vienne dégrader l’expérience visuelle.

Le Vision Pro pourrait être vendu uniquement sur rendez-vous pour commencer

L’aspect visuel est d’une importance capitale pour l’expérience du casque. Lors de la conférence WWDC, Apple a longuement parlé de l’écran microLED, à la pointe de l’industrie, qui offre une résolution 4K par œil. Il est intéressant de noter qu’il a été récemment rapporté qu’en raison d’un faible rendement, Apple a également réduit ses prévisions internes pour la production de Vision Pro.

Vient ensuite le bandeau, qui serait également disponible en différentes tailles pour s’adapter au profil crânien unique de chaque personne. Pour l’essentiel, les acheteurs sont à la merci de l’Apple Store le plus proche pour savoir s’il dispose des accessoires qui leur conviennent.

Apple a également annoncé que le Vision Pro prendrait en charge les verres correcteurs, ce qui signifie que les magasins devront également disposer d’inserts de différentes puissances pour s’adapter à la morphologie optique unique de chaque consommateur. En outre, en raison des contraintes d’approvisionnement et du prix élevé du casque, chaque magasin pourrait ne disposer que d’une ou deux unités de démonstration du Vision Pro.