Voici comment Instagram attirera plus de gens vers votre profil Threads !

L’application Threads d’Instagram semble avoir pris un bon départ et a déjà été téléchargée plus de 10 millions de fois, ce qui en fait une meilleure version de Twitter. Pour attirer davantage de personnes vers l’application Threads ou votre profil Threads, l’application de réseaux sociaux a mis en place une nouvelle stratégie.

Instagram vient d’introduire un badge temporaire sur votre profil, qui aidera plus de personnes à être dirigées vers votre profil sur l’application Threads. Vous verrez ce badge (sur votre profil et sur d’autres) si et quand vous êtes sur Threads.

Le badge indique le numéro sur lequel vous vous trouvez lorsque vous rejoignez Threads. Et, nous savons qui est le premier et le deuxième utilisateur de la plateforme. Mark Zuckerberg est sans surprise le numéro 1, suivi d’Adam Mosseri au numéro 2. Il est intéressant de noter qu’il y a quelqu’un à la position zéro, le compte Instagram officiel de Threads.

C’est une façon pour les gens d’être plus attirés par le profil d’une personne sur Threads et même par l’idée de s’inscrire à l’application. On ne sait pas combien de temps le badge restera en place. Il existe un autre moyen pour Instagram de s’assurer que les gens restent sur Threads.

Si vous avez déjà l’intention de supprimer votre compte Threads parce que ce n’était pas votre tasse de thé, sachez que vous devrez également vous débarrasser de votre compte Instagram. Donc, en gros, si vous êtes sur Threads, vous devrez y rester. Cela dit, il existe une solution temporaire de désactivation !

Un vrai rival de Twitter ?

L’application Threads, rivale de Twitter, a la même interface que celle d’Instagram, donc, l’adaptation ne sera pas un problème et étant donné les problèmes de Twitter, elle pourrait devenir un succès. Mais, il faudra attendre pour voir ce que cela donnera.

Que pensez-vous de l’application Threads ? Pensez-vous qu’elle pourra remplacer Twitter ?