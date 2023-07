Voici la Honor Pad X8 Pro avec son écran de 11.5 pouces 2K à 120 Hz et son châssis métallique

Honor a dévoilé ses dernières offres en Chine : la tablette Honor Pad X8 Pro et le smartphone Honor X50. La Honor Pad X8 Pro est dotée d’un impressionnant écran LCD de 11,5 pouces avec une résolution 2K, un ratio écran/corps de 86 % et un affichage à haute fréquence de 120 Hz. Il donne la priorité à la protection des yeux avec la certification TÜV Rheinland sans scintillement et la certification TÜV Rheinland Hardware Level Low Blue Light.

En termes de design, la Honor Pad X8 Pro est dotée d’un châssis intégré entièrement métallique, mesurant seulement 6,9 mm d’épaisseur et pesant environ 495 g. Il s’agit notamment de la première tablette à recevoir la certification nationale de protection des enfants. L’appareil offre d’excellentes performances audio grâce à son caisson de basse à 6 haut-parleurs et à l’algorithme d’amélioration vocale 2.0 qu’il a lui-même développé.

La tablette est alimentée par le SoC Snapdragon 685 4G de Qualcomm, accompagné d’une batterie d’une capacité de 7 250 mAh supportant une charge de 22,5 W. Elle offre jusqu’à 13 heures de lecture vidéo sur une seule charge complète. La Honor Pad X8 Pro est équipée d’une caméra arrière de 5 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels. Elle est livrée avec le système d’exploitation préinstallé MagicOS 7.1 basé sur Android 13.

Il prend en charge des fonctionnalités telles que la collaboration multi-écrans, Honor Notes, Education Center, Smart Connect et le clavier Bluetooth intelligent. En termes de stockage, elle offre 128 et 256 Go de stockage interne avec des options 4/6/8 Go de RAM. Les options de connectivité incluent la prise en charge du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1 + LE.

La Honor Pad X8 Pro est disponible en trois coloris : Star Gray, Sky Blue et Coral Purple.

Caractéristiques de la Honor Pad X8 Pro

Écran LCD TFT 2K de 11,5 pouces (2 000 x 1 200 pixels), taux de rafraîchissement de 120 Hz, 100 % sRGB, luminosité maximale de 400 nits et 203 ppp

Snapdragon 685 4G (4 x Cortex-A73 à 2,8 GHz + 4 x Cortex-A53 à 1,9 GHz)

4 Go/6 Go/8 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage

MagicOS 7.1 (basé sur Android 13)

Caméra arrière de 5 mégapixels avec ouverture f/2.2 (mise au point automatique) ; enregistrement vidéo jusqu’à 1080p

Caméra frontale de 5 mégapixels avec ouverture f/2.2 (Fixed Focus) ; jusqu’à l’enregistrement vidéo Full HD

6 haut-parleurs, audio haute résolution

Dimensions : 267,3 x 167,4 x 6,9 mm ; Poids : 495 g

Wi-Fi 5 à double bande, Bluetooth 5.1, USB Type-C

Batterie de 7 250 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 22,5 W

Capteurs : lumière, accéléromètre et gravité

Prix et disponibilité

La tablette Honor Pad X8 Pro peut être précommandée du 5 au 12 juillet 2023, et sera disponible à la vente à partir du 28 juillet 2023.