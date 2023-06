Meta explique comment l’IA influence ce que nous voyons sur Facebook et Instagram

Les plateformes de réseaux sociaux s’appuient depuis longtemps sur des algorithmes d’IA pour améliorer l’expérience des utilisateurs, mais le fonctionnement interne de ces algorithmes reste souvent un mystère. Dans un souci de transparence, Meta, la société mère de Facebook et d’Instagram, a récemment dévoilé une série d’initiatives visant à permettre aux utilisateurs de mieux comprendre comment l’IA influence leur consommation de contenu.

Explorons les derniers efforts de Meta pour responsabiliser les utilisateurs et répondre aux préoccupations entourant l’IA.

Meta a fait un grand pas en avant en introduisant 22 cartes pédagogiques qui mettent en lumière les mécanismes de contrôle du contenu pilotés par l’IA employés sur Facebook et Instagram. Ces fiches détaillent explicitement la manière dont les algorithmes d’IA influencent la page « Découvrir » et les recommandations de suivre des utilisateurs spécifiques. Dans les semaines à venir, Meta prévoit d’étendre les explications à des fonctionnalités telles que « Pourquoi est-ce que je vois cet article ? », favorisant ainsi une base d’utilisateurs mieux informés, capables de saisir la logique qui sous-tend le contenu affiché.

Reconnaissant le besoin d’autonomie des utilisateurs, Meta a introduit une fonction de contrôle centralisé permettant aux utilisateurs de définir leurs préférences en matière de contenu sur Facebook et Instagram. Par le passé, Instagram permettait aux utilisateurs de signaler leur désintérêt pour certaines publications, ce qui se traduisait par des recommandations de contenu variées. Désormais, les utilisateurs auront bientôt la possibilité de sélectionner activement les contenus qui les intéressent, ce qui permettra une expérience de contenu plus personnalisée et sur mesure.

Meta vise à fournir aux utilisateurs un écosystème de contenu plus riche et plus personnalisable à l’avenir.

Meta milite vers la réglementation de l’IA

Nick Clegg, président des affaires internationales de Meta, reconnaît le potentiel de transformation et les risques associés aux technologies avancées telles que l’IA générative. En encourageant un état d’esprit ouvert et en s’engageant à faire preuve de transparence, Meta vise à répondre efficacement à ces préoccupations. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a notamment exprimé publiquement son soutien au plan de réglementation des technologies d’IA de l’Union européenne. Grâce à ces initiatives de transparence et aux collaborations en cours avec les organismes de réglementation, Meta s’efforce de trouver un équilibre délicat entre l’innovation technologique et l’autonomisation des utilisateurs dans le paysage de l’IA.

Les récentes initiatives de Meta constituent une étape prometteuse vers l’autonomisation des utilisateurs en leur donnant un aperçu de la curation de contenu pilotée par l’IA et en leur permettant de mieux contrôler leur expérience des réseaux sociaux sur Facebook et Instagram.