Il y a quelques jours, un utilisateur de Reddit, SentuBill, a partagĂ© une Ă©trange conversation avec ChatGPT qui a laissĂ© la communautĂ© perplexe. La capture d’écran montrait que ChatGPT avait entamĂ© la conversation sans que l’utilisateur ne le lui demande. Cela semblait bizarre, car les modĂšles d’IA n’entament pas de conversation sans y ĂȘtre invitĂ©s.

ChatGPT a demandĂ© Ă l’utilisateur : « Comment s’est passĂ©e ta premiĂšre semaine au lycĂ©e ? Tu t’es bien intĂ©gré ? » en puisant des informations dans sa mĂ©moire. L’utilisateur a rĂ©pondu, choquĂ©, « Est-ce que tu viens de m’envoyer un message en premier ? » et ChatGPT a rĂ©pondu « Oui, je l’ai fait ! ».

Depuis, de nombreuses thĂ©ories circulent, certaines affirmant que la capture d’écran est manipulĂ©e ou qu’il s’agit peut-ĂȘtre d’une transcription du mode vocal avancĂ© de ChatGPT. Cependant, l’utilisateur de Reddit a partagĂ© un lien vers la conversation et il s’est avĂ©rĂ© que ChatGPT avait initiĂ© la conversation.

OpenAI a confirmĂ© Ă Futurism que le problĂšme s’était bien produit. Dans un communiquĂ©, OpenAI a dĂ©clarĂ© : « Nous avons rĂ©solu un problĂšme qui donnait l’impression que ChatGPT entamait de nouvelles conversations. Ce problĂšme s’est produit lorsque le modĂšle a essayĂ© de rĂ©pondre Ă un message qui n’a pas Ă©tĂ© envoyĂ© correctement et qui est apparu vide. En consĂ©quence, il donnait une rĂ©ponse gĂ©nĂ©rique ou puisait dans la mĂ©moire de ChatGPT ».

OpenAI affirme que le problĂšme a Ă©tĂ© rĂ©solu. Un autre utilisateur de Reddit a Ă©galement signalĂ© que ChatGPT s’était enquis de ses symptĂŽmes de santĂ©. Bien que le problĂšme ait Ă©tĂ© rĂ©solu, il continue de montrer le comportement involontaire des modĂšles d’IA.

ChatGPT s’Ă©mancipe

OpenAI a rĂ©cemment lancĂ© ses modĂšles o1 avancĂ©s, capables de raisonner sur des tĂąches complexes. Dans la carte du systĂšme o1 (PDF), OpenAI mentionne qu’au cours de l’évaluation, « il a parfois manipulĂ© stratĂ©giquement les donnĂ©es de la tĂąche afin de faire en sorte que son action mal alignĂ©e paraisse plus alignĂ©e Ă ses dĂ©veloppeurs ».

À mesure que les modĂšles d’IA acquiĂšrent des capacitĂ©s, le besoin de sĂ©curitĂ© et d’alignement de l’IA devient encore plus crucial. L’avenir du dĂ©veloppement de l’IA doit donner la prioritĂ© Ă la sĂ©curitĂ© et Ă l’alignement afin d’éviter les consĂ©quences involontaires.