Focal présente les Hadenys et Azurys : Nouvelle ère pour les casques filaires haut de gamme

La réputation de Focal, entreprise française de hi-fi, n’est plus à faire en matière d’enceintes et de casques de qualité. Célèbre pour ses produits audio haut de gamme, Focal, annonce un retour aux sources avec le lancement de deux nouveaux modèles de casques filaires, les Hadenys et les Azurys. Ces nouveautés semblent être les successeurs directs des Bathys, le modèle sans fil lancé en 2022, partageant les mêmes haut-parleurs de 40 mm à dôme en forme de « M », garantissant une qualité audio similaire, reconnue pour sa clarté musicale impressionnante ainsi que sa profondeur et son espace sonore.

Les designs de ces trois modèles sont comparables, arborant du cuir véritable, un tissu tissé respirant pour l’arceau et des coques recouvertes d’une grille en nid d’abeille.

Cependant, chaque casque a son propre style ; le Azurys, plus proche du précédent modèle, adopte une conception fermée. Cette configuration fermée est idéale pour bloquer les bruits extérieurs, ce qui rend les Azurys particulièrement adaptés pour les environnements bruyants comme les bureaux. Il est important de noter que ces casques ne disposent pas de réduction active du bruit, mais leur conception fermée limite tout de même les interruptions sonores extérieures.

Le Azurys se distingue également par sa gestion des basses grâce à une réponse en fréquence allant de 15 Hz à 22 kHz. Il est équipé d’un câble de 1,25 mètre intégrant un bouton de contrôle et un microphone pour les appels.

Le Hadenys offre une option ouverte, plus propice à une expérience d’écoute immersive, reproduisant le son de manière plus naturelle, idéale pour les audiophiles désirant explorer chaque détail de leurs albums de jazz ou de hip-hop. Toutefois, ce modèle est plus adapté à une utilisation à domicile en raison de son isolation sonore quasi inexistante, ce qui permet également aux sons extérieurs de perturber l’écoute.

Des prix assez élevés pour ces nouveaux casques Focal

Bien que la réponse en fréquence du Hadenys soit légèrement plus restreinte, de 25 Hz à 22 kHz, cela reste imperceptible pour la plupart des auditeurs. Ce modèle est également un peu plus léger que le Azurys, avec un poids de 294 g contre 306 g pour ce dernier, et est équipé d’un câble audio plus long, incluant également un bouton de contrôle et un micro.

Les deux modèles seront disponibles en juin, à des prix respectifs de 699 euros pour le Hadenys, et 549 euros pour le Azurys. Le lancement précis n’a pas été annoncé.

Pour résumer, Focal étend sa gamme avec ces deux casques qui, bien que partageant des caractéristiques techniques avec leur prédécesseur, offrent des expériences d’écoute distinctes adaptées à différents environnements et préférences.