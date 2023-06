Apple lance le SDK visionOS pour les développeurs

by

by

Apple a annoncé aujourd’hui la sortie d’outils logiciels et de technologies de pointe conçus pour permettre aux développeurs de créer des applications pour le Vision Pro.

Susan Prescott, vice-présidente d’Apple chargée des relations avec les développeurs au niveau mondial, a déclaré à propos de ce lancement :

Apple Vision Pro change la donne pour les plateformes informatiques. Les développeurs peuvent utiliser des frameworks familiers pour créer des applications visionOS et faire passer leur développement à la vitesse supérieure grâce à des outils innovants tels que Reality Composer Pro. L’informatique spatiale offre aux développeurs de nouvelles possibilités de créer des expériences uniques pour leurs utilisateurs, qu’il s’agisse de se connecter, d’être productif ou de profiter de nouveaux types de divertissement. Nous sommes impatients de voir ce que notre communauté de développeurs va créer.

Cet ordinateur spatial révolutionnaire représente l’incursion d’Apple dans le domaine de l’informatique spatiale, offrant aux utilisateurs un moyen unique d’interagir avec le contenu numérique dans leur environnement physique en utilisant des entrées naturelles telles que leurs yeux, leurs mains et leur voix.

Grâce à visionOS, le premier système d’exploitation spatial au monde, Vision Pro ouvre des possibilités illimitées en associant de manière transparente le contenu numérique au monde physique.

Les développeurs disposent ainsi d’une toute nouvelle catégorie d’applications informatiques spatiales qui leur permettent de vivre des expériences extraordinaires. La toile infinie de Vision Pro offre une plateforme étendue pour la créativité et l’innovation.

Des outils avancés pour les développeurs

Le SDK visionOS dote les développeurs de capacités puissantes et distinctives pour créer des applications immersives dans diverses catégories telles que la productivité, la conception et les jeux.

Apple mettra bientôt en place des laboratoires de développement dans plusieurs villes du monde (Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo), ce qui permettra de tester les applications sur le matériel Vision Pro et de bénéficier de l’assistance des ingénieurs d’Apple. En outre, les développeurs peuvent demander des kits de développement pour accélérer le développement, l’itération et le test de leurs applications directement sur le Vision Pro.

Exploitation de frameworks familiers pour un développement transparent

Les développeurs peuvent s’appuyer sur des frameworks de base familiers d’autres plateformes Apple, notamment Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit et TestFlight, pour exploiter les fonctionnalités révolutionnaires du Vision Pro.

Ces outils robustes permettent de créer divers types d’apps avec différents niveaux d’immersion, comme des fenêtres avec de la profondeur et du contenu 3D, des volumes visibles sous n’importe quel angle, et des espaces totalement immersifs avec du contenu 3D non délimité.

Pour optimiser le contenu 3D des applications et des jeux visionOS, les développeurs peuvent utiliser l’outil Reality Composer Pro disponible avec Xcode, ce qui garantit des visuels époustouflants. En outre, les développeurs peuvent explorer et tester leurs applications dans le simulateur visionOS, qui simule différents agencements de pièces et conditions d’éclairage. Des fonctions d’accessibilité sont intégrées dans chaque framework de développement afin de garantir l’inclusion de tous les utilisateurs.

Disponibilité

À partir du mois prochain, les développeurs qui utilisent les puissants outils de création d’applications et de jeux 3D d’Unity pourront porter en toute transparence leurs applications Unity sur Vision Pro et exploiter ses puissantes capacités.

Les membres de l’Apple Developer Program peuvent accéder au SDK visionOS mis à jour, à Xcode, à Simulator et à Reality Composer Pro depuis developer.apple.com.