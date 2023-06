WhatsApp vous permettra de passer d’un compte à l’autre en toute transparence

Il s’agit d’un ajout utile pour de nombreux utilisateurs qui souhaitent séparer leurs conversations personnelles et professionnelles. Cela signifie que vous pourrez conserver la confidentialité, les notifications et les conversations de votre compte individuel tout en ayant accès à tous les comptes à la fois. Pour l’instant, la fonction de connexion à plusieurs comptes pour Android est encore en cours de développement et sera disponible pour les bêta-testeurs à l’avenir. Bien qu’elle ait été repérée pour les comptes WhatsApp Business en premier lieu, il ne s’agira pas d’une fonctionnalité exclusive pour les entreprises.

