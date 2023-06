WhatsApp teste une option de notification pour sa nouvelle fonctionnalité Canaux sur Android

WhatsApp travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’être informés de la disponibilité des canaux. Cette fonctionnalité est encore en cours de développement et n’est disponible que pour les bêta-testeurs dans les pays où les canaux sont actuellement déployées.

WhatsApp a annoncé la nouvelle fonctionnalité Canaux la semaine dernière. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de suivre des utilisateurs et des canaux et de les suivre par un flux, analogue à ce que nous avons maintenant avec Twitter, qui est séparé des discussions existantes.

Malheureusement, la fonctionnalité a été lancée de manière limitée et n’est actuellement disponible qu’à Singapour et en Colombie, avec la promesse d’être bientôt disponible dans d’autres pays. Cependant, c’est cette limitation qui a permis aux gens de WaBetaInfo de découvrir une toute nouvelle fonctionnalité liée aux Canaux — un notificateur qui vous permet de savoir quand vous pourrez vous y abonner.

Cette fonctionnalité est actuellement testée dans la version 2.23.12.20 de WhatsApp Beta, qui est disponible depuis le Play Store pour les personnes inscrites au programme bêta. Il s’avère que lors du lancement de la fonctionnalité Canaux, les utilisateurs qui y avaient accès ont partagé des liens d’invitation qui se sont retrouvés entre les mains d’utilisateurs qui n’avaient pas accès à cette fonctionnalité. Dans un premier temps, un message générique indiquant que la fonctionnalité n’est pas encore disponible s’est affiché.

Pas disponible pour tous

Cependant, sur cette dernière version bêta, la notification générique a été transformée et semble désormais plus soignée. En plus de sa nouvelle conception, la notification comprend désormais une option permettant à l’utilisateur de cliquer sur « Me notifier » pour être ajouté à une liste d’attente. Dès que des canaux seront disponibles pour votre compte, vous recevrez une notification vous en informant.

On ne sait pas encore quand les canaux seront disponibles pour les utilisateurs en dehors de Singapour et de la Colombie. Cependant, le fait que WhatsApp travaille sur une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’être notifiés de la disponibilité des chaînes suggère qu’ils prévoient de déployer la fonctionnalité à un public plus large dans un avenir proche.