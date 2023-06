La Google Pixel Watch pourrait apporter le suivi de la SpO2

Les meilleures smartwatches d’Apple, Samsung, Fitbit et Garmin peuvent mesurer la saturation en oxygène du sang (SpO2). La Google Pixel Watch dispose également d’un capteur d’oxygène dans le sang, mais la fonctionnalité a été désactivée au moment du lancement. Il semble que cela soit en train de changer.

Selon certaines publications sur Reddit (relayées par 9to5Google), la fonction de suivi de la SpO2 a été activée sur certaines unités de la Pixel Watch. Auparavant, la montre ne permettait aux utilisateurs que de mesurer la variation estimée de l’oxygène (EOV), qui est une estimation indirecte des changements dans les niveaux de saturation en oxygène du sang. Le tableau de bord Mesures cardiaques indiquait auparavant que la fonction SpO2 n’était pas disponible pour la montre.

La saturation en oxygène est une mesure de l’oxygène que les globules rouges transportent dans le corps par rapport aux globules rouges qui ne transportent pas d’oxygène. Le corps humain a besoin d’un certain niveau d’oxygène dans le sang pour fonctionner correctement et efficacement. Elle est affichée en pourcentage et toute valeur supérieure à 92 % est considérée comme normale.

Il s’agit d’une mesure plus précise et plus fiable des niveaux d’oxygène que l’EOV. Les montres connectées et les trackers de santé la calculent en projetant une lumière sur la peau. Dans les hôpitaux, un petit appareil en forme de pince appelé oxymètre de pouls est placé au bout d’un doigt pour mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang.

Certains utilisateurs de Reddit affirment qu’une nouvelle carte « Saturation en oxygène » est apparue sous le score de sommeil dans l’onglet Aujourd’hui de leur Pixel Watch. Elle indique un pourcentage pour la « dernière session de sommeil ». En tapotant dessus, on peut comprendre la signification de ce score.

Un déploiement très lent

Le déploiement semble être lent, ce qui explique pourquoi un très petit nombre de personnes ont reçu la fonctionnalité. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une excellente nouvelle pour les propriétaires de Pixel Watch.

Les niveaux de saturation en oxygène du sang peuvent aider à évaluer la qualité du sommeil et à détecter des problèmes tels que l’apnée du sommeil. Pendant les heures d’éveil, il pourrait permettre de détecter d’éventuels problèmes respiratoires.

Il est important de noter que les smartwatches ne peuvent pas remplacer un diagnostic médical et ne devraient être utilisées que pour le bien-être général et le suivi de la condition physique.