Le Pixel 8 Pro aura un bloc de caméra nettement meilleur que le Pixel 8

Les futurs smartphones de Google, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, pourraient présenter une foule d’améliorations au niveau de la caméra, selon un rapport d’Android Authority rédigé par le célèbre Kamila Wojciechowska.

Les Pixel 7 et 7 Pro sont l’un des meilleurs smartphones dotés d’un capteur photo et ils ont tous les deux le même capteur principal de 50 mégapixels (Samsung ISOCELL GN1). Le Pixel 7 Pro dispose d’un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels de 126˚ qui peut également prendre des photos macro et d’un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom 5x. Le capteur photo principal du Pixel 7 est accompagné d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels de 114˚.

Selon le scoop d’aujourd’hui, les deux smartphones Pixel 8 troqueront l’ISOCELL GN1 pour un capteur photo ISOCELL GN2 de 50 mégapixels plus grand qui peut laisser passer 35 % de lumière en plus que les modèles actuels pour une meilleure photographie en basse lumière. Il aura également des vitesses d’obturation plus rapides, ce qui devrait contribuer à réduire les flous.

Le nouveau capteur principal de 50 mégapixels pourrait prendre en charge l’enregistrement de vidéos 8K à 30 images par seconde. Le Tensor G3 qui alimentera le duo Pixel 8 devrait également prendre en charge l’enregistrement vidéo 8K à 30 fps, mais Wojciechowska n’est pas sûr que cette fonctionnalité arrivera sur les smartphones, car le Pixel 7 chauffe beaucoup lors de l’enregistrement de clips 4K à 60fps.

Enfin, le capteur prendra également en charge le HDR décalé, ce qui signifie qu’il capturera simultanément des expositions courtes et longues. Cela devrait améliorer la qualité des photos dans lesquelles le sujet est en mouvement et réduire les images fantômes.

Le Pixel 8 Pro aura un nouveau capteur ultra-large de 64 mégapixels

Le Pixel 8 Pro utilisera apparemment le capteur Sony IMX787 de 64 mégapixels du Pixel 7a comme caméra ultra-large. Il est presque deux fois plus grand que la caméra Sony IMX386 de 12 mégapixels du Pixel 7 Pro et l’objectif sera également plus large. Il est possible que le smartphone n’ait pas de mode macro.

Le Pixel 8 conservera le même capteur photo ultra-large Sony IMX386 de 12 mégapixels, mais son objectif pourrait être légèrement plus large.

Les Pixel 6 et Pixel 7 disposent d’un capteur de temps de vol (ToF) pour faciliter l’autofocus. Les smartphones utilisent actuellement le capteur STMicroelectronics VL53L1, mais le Pixel 8 Pro pourrait être doté d’un nouveau capteur ToF 8×8 VL53L8 qui devrait encore améliorer l’autofocus.

Le Pixel 8 Pro devrait avoir le même téléobjectif que le Pixel 7 Pro et la série conservera probablement aussi la caméra frontale de 11 mégapixels. Le Pixel 8 Pro pourrait également disposer d’un capteur de thermomètre, mais il sera juste utilisé pour les mesures de température sans contact et rien d’autre.

Nouvelles fonctionnalités logicielles de la caméra

Le duo Pixel 8 pourrait être livré avec une nouvelle fonctionnalité « Torche adaptative » qui configurera l’intensité du flash en fonction de la scène et d’autres entrées telles que le mode de capture utilisé. Cela devrait permettre d’améliorer les images à faible luminosité et d’éviter les photos surexposées.

Les smartphones pourraient également disposer d’une fonction « Segmentation AWB » qui utiliserait l’IA pour diviser la scène en différentes parties et appliquer un traitement différent à chaque segment. La série Pixel 8 pourrait également disposer d’une fonction de débrouillage vidéo.

La série Pixel 8 sera probablement annoncée en octobre et devrait avoir le même design général que la génération actuelle, bien que le modèle Pro pourrait avoir un écran plat.