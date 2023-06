Comment regarder en direct la conférence WWDC 2023 d’Apple à 19 heures ?

La conférence annuelle des développeurs d’Apple (WWDC 2023) approche, et cette année, nous nous attendons à un spectacle plus fourni que d’habitude. Il s’agit de l’un des plus grands événements technologiques de l’année, alors si vous voulez tout voir au fur et à mesure des annonces, nous allons vous montrer comment regarder la WWDC 2023.

Apple diffusera sa keynote WWDC 2023 ce lundi 5 juin à 19 heures, heure française. En plus de la diffusion sur YouTube, que vous pouvez voir ci-dessous, Apple diffusera également la keynote sur son site Web.

Après la conférence, Apple tiendra sa conférence WWDC State of the Union à 22 h 30 (heure de Paris). Nous ne nous attendons pas à ce qu’il y ait un livestream pour cette conférence, car elle se concentrera probablement sur l’état du développement pour Mac et non sur l’annonce de nouveaux produits.

Les Apple Design Awards, qui récompenseront des jeux et des applications innovants, auront également lieu le lendemain à 3 h 30 (heure de Paris).

Oui ! Apple a renoué avec les keynotes en personne l’année dernière et poursuit cette tendance cette année. La conférence n’est toutefois pas ouverte au grand public. Apple envoie des invitations à la presse, aux développeurs et aux analystes pour assister à la keynote.

Nous ne savons pas exactement combien de temps durera la keynote de la WWDC 2023, mais la plupart durent entre une heure et deux heures. Cette année, les rapports suggèrent que la keynote sera plus longue, alors attendez-vous à ce que le spectacle dure environ deux heures.

La conférence WWDC 2023 n’est pas le seul événement du salon. La WWDC dure une semaine, commençant par la keynote du 5 juin et se poursuivant tout au long de la semaine avec des sessions en petits groupes, des activités pour les développeurs et des conseils individuels pour les développeurs qui conçoivent des applications pour les produits Apple.

Comme d’habitude, Apple n’a pas révélé grand-chose sur ce qu’elle annoncera à la WWDC 2023. Dans un tweet annonçant l’événement, la société a simplement déclaré : « Une nouvelle ère commence » avec un effet de tourbillon autour du logo Apple.

A new era begins. Join us for #WWDC23 on June 5 at 10 a.m. PT.

Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T1pDvEzvys

—Apple (@Apple) May 31, 2023