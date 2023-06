WhatsApp continue de travailler sur sa fonctionnalité de canaux

WhatsApp a une nouvelle fonctionnalité en préparation dans le cadre de ses dernières tentatives d’offrir des fonctionnalités axées sur le consommateur et de rivaliser avec des sociétés comme Telegram. Les canaux sont l’une des fonctionnalités qui font que WhatsApp est un peu à la traîne par rapport à Telegram, et maintenant, l’entreprise travaille à rattraper son retard.

