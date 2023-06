Apple M2 Ultra : elle pourrait être annoncée à la WWDC 2023

De nouvelles rumeurs alléchantes se font jour après jour avant la prochaine keynote WWDC 2023 d’Apple. Cette fois, nous en savons plus sur l’avenir des ordinateurs de bureau Mac, et il semble que ce qu’Apple a dans sa manche va donner du fil à retordre à ses concurrents.

Selon les derniers rapports, Apple prépare deux nouveaux ordinateurs de bureau Mac équipés des puces M2 Max et M2 Ultra (qui n’ont pas encore été dévoilées). Le M2 Ultra semble certainement très intéressant, mais certains pourraient être déçus par la nouvelle, et ce en raison de l’appareil qui recevra la mise à niveau.

Il s’agit de l’Apple Studio Display, placé à côté d’un ordinateur Mac Studio sur un bureau.

Le scoop provient d’une source fiable pour tout ce qui concerne Apple, à savoir Mark Gurman de Bloomberg. Gurman affirme qu’Apple teste actuellement deux nouveaux ordinateurs de bureau et que nous en saurons plus à leur sujet lors de la WWDC 2023. La bonne nouvelle est que ces ordinateurs sont susceptibles d’offrir une mise à niveau significative par rapport à leurs prédécesseurs, mais la mauvaise nouvelle est que nous ne voyons toujours pas de nouveau Mac Pro.

Les deux nouveaux Mac ont pour nom de code « Mac 14.13 » et « Mac 14.14 ». Ils utiliseraient tous deux la puce M2 Max, que nous avons déjà vue dans les derniers MacBook Pro. Pour rappel, cette puce est dotée d’un processeur à 12 cœurs et d’un GPU à 30 cœurs, et peut également prendre en charge jusqu’à 96 Go de mémoire.

Une puce extrêmement puissante

Jusqu’à présent, le M2 Max était ce qu’Apple avait de mieux à offrir, mais Gurman rapporte que la société est sur le point d’introduire le M2 Ultra. Les puces d’Apple ont tendance à doubler leurs caractéristiques à chaque nouvelle variante, il n’est donc pas surprenant que le M2 Ultra soit doté d’un processeur à 24 cœurs, d’une carte graphique à 60 cœurs et d’une énorme mémoire vive de 192 Go. Il pourrait également y avoir une version encore meilleure du M2 Ultra qui ajouterait 16 cœurs de GPU supplémentaires, pour un total de 76 cœurs.

Selon Gurman, le M2 Max et le nouveau M2 Ultra sont censés alimenter une nouvelle version du Mac Studio. C’est logique, puisque la version actuelle (et unique) est livrée avec les M1 Max et M1 Ultra. Cet ordinateur portable continue de s’adresser aux professionnels et devrait permettre de réaliser des montages vidéo, des rendus et des encodages avec une grande facilité.

Outre le Mac Studio, Apple travaillerait sur un MacBook Air de 15 pouces, bien qu’il n’y ait aucune chance que cet appareil reçoive la puce M2 Ultra. A la place, 9to5Mac spécule que le MacBook Air de 15 pouces pourrait arriver avec la future puce Apple M3. Il pourrait également y avoir un MacBook Pro de 13 pouces en préparation, également équipé de la puce M3. Cependant, il est peu probable que ces Mac M3 soient lancés avant la fin de l’année.

Vers la fin du Mac Pro ?

La puce M2 Ultra semble être extrêmement puissante — elle figurera certainement en tête de la liste des meilleurs processeurs d’Apple. Cependant, le choix d’Apple de négliger une fois de plus le Mac Pro pour rafraîchir le Mac Studio est certainement intéressant. Le Mac Studio a à peine un an, puisqu’il a été lancé en mars 2022. Même si le nouveau modèle arrive à l’automne, cela ne fera qu’un an et demi. Par ailleurs, la dernière version du Mac Pro a été lancée en 2019.

Apple est-elle en train d’abandonner le Mac Pro pour de bon ou est-elle simplement retardée ? Seul l’avenir nous le dira.