L’iPhone 14 Pro Max a été le smartphone haut de gamme le plus vendu au monde T1 2023

Samsung a peut-être réussi à devancer Apple pour la première place des livraisons mondiales de smartphones au cours des trois premiers mois de 2023, mais à bien des égards, les iPhone sont les grands gagnants de l’industrie de la téléphonie mobile pour ce premier trimestre de l’année.

Bien que le géant technologique de Cupertino n’ait pas été en mesure d’augmenter ses ventes de téléphones au premier trimestre par rapport à la même période de l’année dernière, son déclin mondial n’a pas été substantiel, surtout si l’on compare avec les performances d’autres fournisseurs de premier plan.

Apple a également obtenu de bons résultats sur des marchés clés comme la Chine et l’Europe de l’Ouest, sans parler du segment haut de gamme mondial. Oui, l’iPhone 14 Pro Max a dominé le classement du premier trimestre 2023 en ce qui concerne les smartphones à plus de 500 dollars, suivi de l’iPhone 14 Pro, de l’iPhone 14 et de l’iPhone 13.

C’est une statistique absolument remarquable partagée par Canalys sur Twitter, et elle est d’autant plus impressionnante que la croissance de cette section haut de gamme de l’industrie des smartphones défie les tendances. En effet, les appareils de plus de 500 dollars sont en hausse dans le monde entier, gagnant 4,7 % au cours des 90 premiers jours de l’année par rapport au premier trimestre 2022, contrairement aux tranches de 300 à 500 dollars, 200 à 299 dollars, 100 à 199 dollars et moins de 100 dollars, qui ont toutes été confrontées à une baisse de la demande au cours de la même période.

Étant donné que l’iPhone 13 « normal » a été le smartphone le plus vendu en 2022, suivi de loin par son frère Pro Max, il est également remarquable de voir l’iPhone 14 Pro Max et 14 Pro dépasser leur frère « standard ».

Si le reste de l’année se déroule de la sorte, Apple devrait certainement enregistrer des bénéfices records, d’autant plus que l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 12 et l’iPhone SE 3 figurent parmi les 15 smartphones à plus de 500 dollars les plus vendus au monde au cours du premier trimestre 2023.

L’iPhone 14 Plus est clairement une amélioration par rapport à l’iPhone 13 mini, devançant le Galaxy S23 dans la bataille d’aujourd’hui, tout en perdant de peu la cinquième place au profit du S23 Ultra. Ce n’est pas vraiment la plus grande victoire de Samsung, même si l’entreprise peut être relativement satisfaite de voir le S23+, le Z Flip 4, le S22 et le S21 FE 5G figurer également dans ce top 15.

Un appareil pliable, une édition Fan, pas de Pixel ni de Motorola

Du côté moins brillant des choses pour le plus grand fabricant de téléphones au monde, il n’y avait pas de place pour le Galaxy Z Fold 4 ici une fois que le Xiaomi 13 et le Huawei Mate 50 ont été pris en compte, et la position du Z Flip 4 juste devant le modeste iPhone SE (2022) n’est probablement pas ce que Samsung espérait.

Les appareils pliables semblent déjà connaître des difficultés imprévues, et il reste à voir si les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 peuvent changer la donne avec un écran massif et quelques raffinements de design. La famille Galaxy S23, quant à elle, continuera probablement à lutter pour égaler le succès de l’ancienne gamme iPhone 14… jusqu’à ce que la gamme iPhone 15 entre dans l’arène et se vende très certainement comme des petits pains.

Un nom intéressant sur cette liste établie par les analystes de Canalys est le Galaxy S21 FE, qui ne semble pas atteindre le niveau du S20 Fan Edition, mais qui éclipse néanmoins le S22+ et le S22 Ultra, justifiant ainsi une suite que Samsung a inexplicablement retardée à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée.