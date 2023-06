Google explique comment il a conçu la charnière Pixel Fold conçu comme un « passeport »

La charnière du Pixel Fold est la raison pour laquelle le prochain smartphone pliable est complètement à plat lorsqu’il est ouvert. Il s’agit d’une charnière à friction fluide à 180 degrés, construite sur mesure, qui ne gêne pas l’écran interne lorsque l’appareil est déplié, comme le mentionne Google dans un article de blog publié à propos de la charnière Pixel Fold.

En quoi cela est-il important ? Comme l’explique Google, « avec les autres appareils pliables, les composants de la charnière se trouvent sous l’écran, ce qui augmente l’épaisseur. Avec notre charnière, nous avons déplacé entièrement ces composants de la charnière aux extrémités de l’appareil, hors du dessous de l’écran, ce qui le rend beaucoup plus fin ».

C’est tout à fait logique et si Google a dû concevoir une charnière permettant de conserver les dimensions sveltes du Pixel Fold, elle a également dû en créer une qui puisse résister à l’utilisation constante attendue d’une charnière que l’on trouve sur un smartphone pliable. Le Googler George Hwang, chef de produit pour le Pixel Fold, a révélé à quel point il était difficile de concevoir un tel composant. « Nous avons vraiment eu du pain sur la planche », a déclaré George. « Pour dire les choses simplement, c’est le produit le plus complexe sur lequel j’ai jamais travaillé ».

Comment Google est-il parvenu à concevoir la charnière du Pixel Fold ? Tout d’abord, ils ont apporté des boîtes de charnières au laboratoire. Ils ont également examiné du papier et des livres. Pourquoi ? Comme l’explique Sangsoo Park, designer industriel chez Google, « nous voulions recréer la façon dont on peut tenir et fermer un livre d’une seule main, et nous voulions reproduire la façon dont les deux côtés se fondent parfaitement lorsqu’ils sont fermés ». Park précise que l’un des livres qui les obsédait était un passeport.

Lorsqu’il a décidé du facteur de forme à utiliser pour le Pixel Fold, Park a regardé un passeport dans sa main et a eu une révélation. « J’ai remarqué qu’il avait de belles proportions lorsqu’il était fermé et ouvert. C’est aussi un peu une métaphore : votre passeport contient vos souvenirs et c’est là que beaucoup de vos histoires commencent. De plus, il est suffisamment fin et facile à mettre en poche pour être emporté partout où l’on va ».

Une machine de torture pour valider la charnière

Google a travaillé sur le couple nécessaire pour ouvrir et fermer le Pixel Fold afin de donner l’impression que tout se fait sans effort. Park explique que le couple choisi laisse à l’utilisateur du Pixel Fold un effet de vide satisfaisant. Non seulement la sensation est agréable, mais la fermeture de l’appareil produit également un son plaisant. Le chef de produit Hwang note : « Vous obtenez ce claquement satisfaisant lorsqu’il se ferme, et nous l’avons vraiment apprécié. »

Pour s’assurer que la charnière du Pixel Fold pouvait survivre à des années d’utilisation, Google a créé un prototype qui a été ouvert et fermé manuellement, encore et encore, encore et encore… vous voyez ce que je veux dire. Finalement, Google a construit une machine pour ouvrir et fermer automatiquement les modèles prototypes Fold. Park explique : « Nous voulions qu’il se ferme ferme fermement, et nous avons donc dû équilibrer les aimants pour trouver le juste milieu ».

Outre les réactions des machines qui testent la charnière, Google a également recueilli les commentaires des utilisateurs qui testent ce composant essentiel. Le chef de produit Hwang a déclaré : « Les utilisateurs nous ont fait part de leur inquiétude quant à la résistance de la charnière, c’est pourquoi nous nous sommes attachés à construire la charnière la plus durable possible ». Le Googler a pensé aux personnes qui, comme lui, cliquent constamment sur leur stylo en réunion.

Google a décidé de construire la charnière en acier inoxydable robuste, plus résistant que l’aluminium. Et comme le souligne Park, elle est également très brillante !