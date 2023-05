WhatsApp teste une fonction de partage d’écran lors d’appel vidéo

WhatsApp semble préparer un changement majeur pour son application Android. Un prétendu changement de design est en cours et nous entendons maintenant parler d’une nouvelle fonctionnalité de partage d’écran qui rivaliserait avec Google Meet, Microsoft Teams et même Zoom.

WhatsApp teste la nouvelle fonction de partage d’écran dans le cadre de la version bêta Android 2.23.11.19. La fonction de partage d’écran permettra de mieux gérer les appels professionnels sur WhatsApp, qui est actuellement idéal pour les appels avec les amis et la famille.

Un rapport de WABetaInfo inclut une capture d’écran de la fonctionnalité. Il est suggéré qu’il y aura une nouvelle icône dans la barre de navigation des appels en cours. En tapant dessus, vous pourrez partager votre écran avec d’autres personnes. Avant de commencer, WhatsApp vous demandera votre autorisation, ce qui est une bonne chose du point de vue de la protection de la vie privée.

De plus, vous pourrez démarrer ou arrêter l’opération quand vous le souhaitez. Vous pouvez consulter la capture d’écran pour vous faire une idée plus précise.

Une chose à noter est que cette fonctionnalité ne fonctionnera pas sur les anciennes versions de WhatsApp et pour les appels vidéo de groupes plus importants. Cependant, il n’y a aucun mot sur la limite pour le moment. Étant donné qu’il s’agit d’un premier test, on peut espérer que plus de détails arriveront une fois que la fonctionnalité sera prête à être mise à disposition.

D’autres nouveautés arrivent

En outre, la barre de navigation inférieure de WhatsApp pour Android, qui fait l’objet de rumeurs, pourrait également subir quelques changements. Certains utilisateurs de la version bêta peuvent voir une nouvelle disposition : Discussions, Appels, Communautés et Statut, qui autrement, est Statut, Appels, Communautés, Chats et Paramètres dans iOS. L’application teste également une page de réglages remaniée avec de nouveaux raccourcis et des options réorganisées.

Nous devrions également voir un nouveau menu contextuel pour les messages ainsi que la possibilité de gérer les contacts directement à partir de WhatsApp sur Android, comme sur iOS. Nous ne savons pas encore quand les changements susmentionnés seront disponibles pour les utilisateurs, mais on peut espérer que cela se produira bientôt.