Meta révolutionne WhatsApp et Messenger avec l’intégration des chats tiers en Europe

Meta a enfin levé le voile sur ses plans pour l’intégration des chats tiers dans WhatsApp et Messenger. Cette nouveauté, destinée aux utilisateurs de l’Union européenne, introduit des options permettant de regrouper les messages de Messenger et WhatsApp avec ceux d’applications tierces dans une même boîte de réception ou de les garder séparés.

Meta prévoit également de nouvelles notifications dans Messenger et WhatsApp. Ces notifications informeront les utilisateurs lorsqu’ils pourront lier des conversations provenant d’applications récemment compatibles.

L’entreprise affirme avoir dépassé les simples exigences de base en matière de messagerie interopérable en offrant des fonctionnalités enrichies, telles que les réactions aux messages, les réponses directes, les indicateurs de saisie et les accusés de lecture.

Groupes et appels inter-applications Messenger et WhatsApp

À partir de l’année prochaine, Meta permettra aussi la création de groupes incluant des utilisateurs de chats tiers, renforçant ainsi l’interconnectivité entre différentes applications. En 2027, l’entreprise ambitionne d’aller encore plus loin en intégrant les appels vidéo et vocaux entre ces diverses plateformes.

Meta travaille depuis un certain temps sur l’intégration des chats tiers pour les utilisateurs de l’UE, en réponse à la Digital Markets Act (DMA). Cette législation classe Meta comme un « gardien » numérique, ce qui impose à l’entreprise de rendre WhatsApp et Messenger interopérables avec des applications tierces comme iMessage, Telegram, Google Messages et Signal.

L’un des principaux défis pour Meta réside dans la confidentialité des messages. Les autres entreprises souhaitant intégrer leurs services à WhatsApp et Messenger devront utiliser le protocol Signal, un standard de chiffrement déjà utilisé par WhatsApp, afin de garantir la sécurité des échanges. Meta s’engage à fournir ce protocole à ses partenaires sur demande, ce qui facilitera l’interopérabilité tout en maintenant la confidentialité des utilisateurs.

Perspectives et implications

Ce développement marque une étape clé dans l’ouverture des services de messagerie, répondant aux exigences croissantes de l’UE en matière de concurrence et d’interopérabilité. En permettant une communication fluide entre diverses applications, Meta pourrait transformer la manière dont les utilisateurs gèrent leurs conversations, tout en renforçant la sécurité grâce au chiffrement de bout en bout.

Ces changements promettent de faciliter la gestion des communications, tout en offrant de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. Cependant, il reste à voir comment ces innovations seront adoptées par les autres plateformes de messagerie et si cette ouverture entraînera des bouleversements dans le paysage des applications de messagerie en Europe et au-delà.