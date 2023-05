Les Honor 90 et Honor 90 Pro sont annoncés avec des caractéristiques impressionnantes

Honor fabrique certains des meilleurs smartphones Android abordables, et durant le weekend, la société a dévoilé les Honor 90 et 90 Pro lors d’un événement en Chine. Ces nouveaux smartphones succèdent à la série Honor 80 de l’année dernière et présentent des caractéristiques impressionnantes telles qu’un écran quadruple incurvé, un capteur d’appareil photo de 200 mégapixels et les dernières puces Snapdragon.

George Zhao, PDG de Honor Device Co, Ltd, a commenté ce lancement :

Honor se consacre à l’amélioration de ses produits et services afin de fournir des solutions de pointe aux utilisateurs de smartphones du monde entier. Conformément à notre philosophie d’innovation centrée sur l’humain, nous sommes ravis de présenter la toute dernière série Honor 90, qui représente une avancée significative en matière d’appareil photo et de technologie d’affichage, améliorant ainsi la manière dont les créateurs capturent et consomment le contenu. Par ailleurs, nous lancerons bientôt la série Honor 90 sur le marché mondial.

La série Honor 90 se caractérise par un design fin et léger, des bords arrondis et lisses, et un verre profondément renforcé. Inspirée par la haute couture et l’artisanat de la joaillerie de luxe, la série Honor 90 reprend le design classique à double anneau de la série N, avec des éléments arrondis fabriqués à l’aide de techniques de découpe précises pour produire un brillant qui ajoute une touche d’élégance supplémentaire au smartphone.

Si l’on regarde de plus près les écrans, le Honor 90 et le Honor 90 Pro sont tous deux dotés d’un écran quadruple incurvé de 6,7 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi qu’une luminosité maximale de 1 600 nits. Honor a également inclus de nombreuses fonctions de confort oculaire, telles que la gradation dynamique et l’affichage nocturne circadien, qui aide à prévenir les interférences avec la sécrétion naturelle de mélatonine par le corps et contribue à une meilleure qualité de sommeil.

Le Honor 90 est équipé du chipset Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm, tandis que le Honor 90 Pro, plus haut de gamme, est équipé du processeur Snapdragon 8+ Gen 1. La mémoire vive et le stockage embarqué sont largement suffisants pour les tâches quotidiennes, tandis que la technologie GPU Turbo X garantit une expérience de jeu fluide, même sur les titres les plus exigeants.

Honor 90 Honor 90 Pro

Focus sur la photo

À l’arrière, les deux smartphones sont dotés d’un capteur primaire de 200 mégapixels avec un grand capteur de 1/1,4 pouce, permettant un regroupement de pixels 16 en 1 pour des pixels équivalents de 2,24 µm. Alors qu’une caméra de profondeur de 2 mégapixels et un capteur ultra-large de 12 mégapixels sont présents sur les deux smartphones, le modèle Pro dispose d’un téléobjectif supplémentaire de 32 mégapixels.

Honor revendique des améliorations significatives dans le mode Portrait, avec un bokeh amélioré pour un effet plus authentique. Les deux smartphones sont alimentés par une batterie de 5 000 mAh et fonctionnent avec la dernière version de Honor MagicOS 7.1 (basée sur Android 13). Honor a également inclus un certain nombre de fonctions intelligentes pour améliorer la productivité au maximum.

La série Honor 90 n’est actuellement disponible qu’en Chine, mais la société a annoncé qu’elle lancerait bientôt ces appareils sur les marchés mondiaux avec les services mobiles de Google. Le prix du Honor 90 commence à 2499 RMB (~ 350 dollars), tandis que le modèle Pro commence à 3299 RMB (~ 460 dollars).