Apple Pencil : les stylets pourraient être trouvés depuis l’application Localiser

La dernière position connue de l’appareil pourrait également être affichée dans l’application « Localiser ». On ne sait pas si le stylet doit être relié à un autre produit Apple et accessible en Bluetooth. Il est possible qu’une puce séparée soit utilisée pour pouvoir localiser l’Apple Pencil.

Cela pourrait toutefois changer dans les années à venir. Comme l’écrit Patently Apple, le groupe a déposé un nouveau brevet. Si la technologie qui y est décrite est intégrée dans un produit, une future version du stylet pourrait vibrer et émettre un signal sonore . Cela devrait permettre de localiser plus facilement l’Apple Pencil.

En effet, Apple a déposé un brevet qui pourrait permettre à de nombreux utilisateurs de retrouver plus facilement leurs stylets. Une future génération d’Apple Pencil pourrait vibrer et prendre en charge l’application « Localiser le Pencil ». Jusqu’à présent, cette fonctionnalité n’a toutefois pas été annoncée.