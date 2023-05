Build 2023 : Windows 11 vous aidera à transférer des fichiers et des applications sur un nouveau PC

Si les applications que vous utilisez respectent un certain nombre de « principes » de base définis par Microsoft, notamment le conditionnement de l’application, le stockage de l’état critique de l’application dans le cloud et l’écriture du contenu généré par l’utilisateur dans les dossiers connus de Windows, les données et le contenu de l’application devraient également être transférés d’un ordinateur à l’autre dans le cadre de ce processus.

Cette fonction — si elle est activée, car il s’agit apparemment d’une option facultative — transférera non seulement vos données personnelles sur un nouveau PC (comme cela peut déjà être fait sur OneDrive), mais aussi vos applications (avec un inconvénient — j’y reviendrais). La personnalisation de l’interface est également transférée, par exemple les icônes et la disposition du bureau, ou les applications épinglées dans la barre des tâches.