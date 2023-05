Google Product Studio peut aider les vendeurs à améliorer les images de leurs produits

by

Google lance Product Studio, un nouvel outil qui permet aux marchands de Google Shopping de modifier et de personnaliser rapidement et gratuitement leurs images de produits en utilisant l’IA générative.

Annoncé lors de l’événement Google Marketing Live mardi, Product Studio sera déployé pour les vendeurs basés aux États-Unis dans les « prochains mois » et sera hébergé par Merchant Center Next, la plateforme remaniée de l’entreprise pour le téléchargement et la publicité des produits depuis Google Shopping.

Product Studio a été conçu pour aider les vendeurs à diversifier les images de produits et de styles de vie utilisées sur les listes de commerce électronique — ce qui peut les aider à se démarquer des produits concurrents, mais peut prendre du temps à créer ou nécessiter des photographies onéreuses. Selon les données de Google, les listes de produits comportant plus d’une image enregistrent généralement une augmentation de 76 % du nombre d’impressions et de 32 % du nombre de clics par rapport aux listes comportant une seule image.

Des invites textuelles peuvent être utilisées dans Product Studio pour apporter rapidement des ajustements visuels aux images de produits, par exemple en générant une sélection de nouveaux arrière-plans pour les campagnes saisonnières. Product Studio permet également aux vendeurs de supprimer instantanément l’arrière-plan existant d’une image s’ils ont besoin d’une toile de fond vierge, et d’améliorer la qualité des images de petite taille ou à faible résolution.

Google n’ayant pas révélé sur quel modèle d’IA Product Studio est construit, il n’est pas certain que cette nouvelle annonce s’appuie sur son nouveau modèle de langage d’IA PaLM 2.

L’émergence de l’IA

Google affirme que Product Studio a été créé pour les entreprises de toutes tailles, mais il sera sans doute plus utile aux vendeurs indépendants et aux petites entreprises qui n’ont pas le budget nécessaire pour s’offrir des séances de photos élaborées. Cela ne veut pas dire que Product Studio ne plaira pas aux grandes entreprises qui peuvent se permettre de dépenser davantage en matériel de marketing, ce qui pourrait alimenter les craintes que l’IA générative soit utilisée pour remplacer les professionnels de la création.

Google précise que les marchands qui utilisent l’application Google & YouTube sur Shopify auront également accès aux fonctionnalités de Product Studio. Le géant de la recherche déploie actuellement sa plateforme simplifiée Merchant Center Next (qui remplacera à terme Merchant Center) pour les nouveaux utilisateurs et commencera à mettre à niveau les petites entreprises « au cours des prochains mois ». Google informera les commerçants de la disponibilité de la nouvelle expérience et prévoit d’achever le déploiement mondial en 2024.