WhatsApp va bientôt ajouter un outil intégré pour créer des autocollants

Pendant ce temps, WhatsApp teste également la refonte du design pour Android, inspirée de son homologue iOS. Nous pouvons nous attendre à une nouvelle barre de navigation inférieure (la barre actuelle se trouve en haut) et à un nouveau menu contextuel des messages pour des options telles que Supprimer, Transférer, Répondre, Conserver et Info qui apparaîtront dans un menu déroulant.

Cela dit, on ne sait pas quand l’outil de création d’autocollants de WhatsApp deviendra officiel pour les utilisateurs. Étant donné qu’il est en phase de test, on peut s’attendre à ce qu’il soit annoncé très bientôt.

Cette fonction est testée dans le cadre de WhatsApp pour iOS, mais elle pourrait bientôt être introduite pour les utilisateurs d’Android . Pour rappel, une fonctionnalité analogue est déjà disponible pour les versions Web et de Bureau de WhatsApp. Pour ce qui est des versions applicatives de WhatsApp, plusieurs packs d’autocollants sont disponibles, mais il n’est toujours pas possible d’en créer un.