Twitter accuse Microsoft de violations de données suite au tweet de Musk sur les poursuites judiciaires

Moins d’un mois après qu’Elon Musk a menacé de poursuivre Microsoft pour avoir prétendument utilisé « illégalement » les données de Twitter pour former des modèles d’intelligence artificielle, l’entreprise frappe aux portes de Microsoft avec des questions et des accusations. Dans une lettre envoyée au géant du logiciel, Twitter affirme que Microsoft a utilisé les données de la plateforme de manière inappropriée et n’a pas payé la redevance due pour ces données.

Selon le New York Times, qui a été le premier à faire état de cette lettre, l’entreprise dirigée par Musk affirme que Microsoft a non seulement utilisé plus de données que ce qui était prévu dans leur accord, mais qu’elle a également partagé ces données avec des agences gouvernementales sans le consentement de Twitter. Dans la lettre, le représentant légal de Twitter affirme que Microsoft aurait violé « plusieurs dispositions de l’accord pendant une longue période ». En réponse, Microsoft a déclaré à Reuters qu’elle analyserait les allégations de Twitter et qu’elle souhaitait poursuivre ses relations commerciales.

Le différend entre Twitter et Microsoft au sujet de l’utilisation abusive des données de la plateforme s’ajoute aux batailles de droits d’auteur qui se déroulent actuellement au sujet de l’entraînement des modèles génératifs d’intelligence artificielle. Au début de l’année, Getty Images a poursuivi Stability AI, le créateur de Stable Diffusion, pour avoir prétendument utilisé de manière abusive sa bibliothèque d’images comme données d’entraînement à l’IA et ne pas avoir payé pour cela. Dans le cas de Microsoft, Twitter s’en prend à l’entreprise pour avoir prétendument utilisé à mauvais escient les API qui permettent à un partenaire d’accéder aux données de la plateforme et à d’autres capacités d’intégration.

Cette décision fait suite au refus de Microsoft de payer les frais d’API de Twitter.

Twitter interrogerait Microsoft sur l’utilisation des données en exploitant les API gratuites de Twitter. La société a mis fin à son système d’API gratuit en février et a introduit un « niveau de base payant ». Twitter a fait valoir que les données de sa plateforme sont « parmi les ensembles de données les plus populaires au monde », tandis que Musk a écrit dans un tweet que l’API gratuite était « utilisée de manière abusive ». En mars, Twitter a annoncé que l’API de base coûterait 100 dollars par mois, avec une limite de lecture de 10 000 tweets, tandis que l’API d’entreprise commencerait à 42 000 dollars par mois et coûterait jusqu’à 2,5 millions de dollars par an.

Cette décision a suscité un certain émoi, car elle pourrait mettre à mal des années d’activisme et de recherche, et peu de gens semblaient vouloir ou pouvoir payer des frais d’API aussi élevés. Il semble que Twitter veuille que Microsoft paie pour ses prétendus péchés du passé, et comme Microsoft a de l’argent, Twitter pourrait recevoir un gros chèque. Twitter, dont l’évaluation est passée de 44 milliards de dollars à environ 20 milliards de dollars en moins d’un an depuis que Musk l’a rachetée, a besoin de capitaux.

Musk a déjà fait part de ses craintes de faillite pour l’entreprise dans un passé pas si lointain et a lancé une restructuration agressive, mais il a depuis annoncé que l’entreprise pourrait bientôt devenir positive en termes de flux de trésorerie nets. Toutefois, la lettre pourrait également être interprétée par certains comme un acte de vengeance de la part de l’entreprise. Il y a quelques semaines, Microsoft a annoncé qu’elle retirait Twitter de sa plateforme publicitaire.