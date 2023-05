OPPO Find N3 : le point des spécifications

Indépendamment de la question de savoir si la révolution des écrans pliables est vraiment à venir, le facteur de forme a énormément progressé au cours des deux dernières années. Il est intéressant de noter que l’un des principaux moteurs de ces progrès est le marché chinois des smartphones et les principaux acteurs qui le dominent.

Par exemple, la gamme Find N de OPPO est largement considérée comme étant à la pointe de la technologie pliable. Bien que le OPPO Find N2 ait moins de 6 mois, une nouvelle fuite a révélé presque tout ce qu’il y a à savoir sur son successeur — le OPPO Find N3.

L’information a été partagée en exclusivité par l’informateur Yogesh Brar. Bien que les antécédents de Brar soient fiables, cette fuite doit être prise avec des pincettes.

OnePlus Fold/OPPO Find N3 —8″ QHD OLED main display, 120Hz LTPO

– 6.5″ FHD AMOLED cover display, 120Hz

—Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

—upto 16GB RAM, 512GB storage

—50MP + 48 MP + 32 MP

—32MP selfie (inner + outer)

– 4,800 mAh battery, 80W charging (Specs based on DVT) —Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 19, 2023

La plus grande surprise se trouve dans les composants internes, et plus particulièrement dans le processeur. Selon la source, le OPPO Find N3 sera équipé d’un chipset Qualcomm pour la première fois dans l’histoire de la gamme, à savoir un SoC Snapdragon 8 Gen 2. Le smartphone pliable sera également équipé d’une mémoire vive de 16 Go et d’un espace de stockage interne de 512 Go.

Le OPPO Find N3 sera doté d’un écran principal de 8 pouces légèrement plus grand que son prédécesseur, et d’un écran de couverture de 6,5 pouces, les deux panneaux ayant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone devrait être équipé d’une batterie d’une capacité de 4 800 mAh et supportera probablement une charge rapide de 80 W. Le système à trois caméras sera composé d’une caméra OIS de 50 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’une caméra périscopique de 32 mégapixels.

Le OnePlus V Fold pour l’Europe ?

Il convient de noter que ces spécifications sont non seulement très impressionnantes, mais aussi incroyablement analogues à celles du OnePlus V Fold, selon les rumeurs. Cela confirme que ce dernier sera une version rebaptisée du OPPO Find N3.

Ce n’est pas une mauvaise chose. Le plus gros problème des appareils pliables de OPPO est leur disponibilité limitée à l’échelle mondiale. Selon toute vraisemblance, le OnePlus V Fold sera beaucoup plus facile à acheter, en particulier dans les pays occidentaux.