1Password abandonnera le dernier mot de passe dont vous aviez besoin

De manière quelque peu ironique, l’avenir de 1Password est la connexion sans mot de passe. La société prévoit de lancer cet été sa fonction « Passkeys », qui élimine la nécessité de mémoriser un mot de passe principal et accroît la sécurité de l’utilisateur de manière générale.

Les Passkeys utilisent un chiffrement à clé publique avancée pour authentifier l’identité d’un utilisateur. Cela semble compliqué, mais l’expérience de l’utilisateur est très simple. Au lieu de mémoriser et d’écrire des mots de passe, vos appareils génèrent des Passkeys uniques pour chaque application et site Web. Ces clés ne peuvent être utilisées que lorsque vous vérifiez votre identité par Face ID, un scan d’empreinte digitale ou un QR code avec votre smartphone.

En tant qu’utilisateur de 1Password, vous n’avez pas besoin d’interagir très souvent avec des mots de passe. Le logiciel 1Password conserve, chiffre et remplit automatiquement les informations de connexion pour vous. Néanmoins, vous devez mémoriser un mot de passe principal pour déverrouiller l’interface de 1Password — les clés USB éliminent ce mot de passe principal.

L’élimination des mots de passe principaux simplifiera le processus de connexion de 1Password. Il ne vous sera plus demandé de saisir votre mot de passe principal toutes les quelques semaines, car vous pourrez vous fier entièrement à la connexion biométrique. Et lorsque vous devez vous connecter sur un nouvel appareil, vous pouvez simplement scanner un QR code avec votre smartphone ou votre tablette.

De plus, les Passkeys offrent une sécurité accrue pour votre compte 1Password. Les tentatives de phishing et de piratage sont beaucoup plus difficiles lorsque la victime n’a pas de mot de passe à voler ! (Et si vous ne me croyez pas, il suffit de regarder le scandale de LastPass. Les pirates ont volé les données chiffrées des utilisateurs de LastPass, qu’ils peuvent déchiffrer en devinant les mots de passe maîtres des utilisateurs).

Une technologie d’avenir

Notez que la technologie Passkeys est développée par l’Alliance FIDO, qui comprend de grandes entreprises comme Google, Apple et Microsoft. Je pense que cette technologie va devenir incroyablement courante au cours des prochaines années, car les avantages pour la sécurité des utilisateurs sont trop difficiles à ignorer.

De plus, l’implémentation des Passkeys par 1Password n’est pas la norme. D’autres sociétés peuvent trouver d’autres moyens de vérifier les utilisateurs, en particulier sur le marché des entreprises, où les clés de sécurité matérielles sont déjà assez courantes.

Le lancement de l’expérience Passkeys de 1Password est prévu pour cet été. Si vous voulez être le premier à bénéficier de cette technologie, inscrivez-vous à la « newsletter sans mot de passe » de 1Password.