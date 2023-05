Certains étaient impatients de mettre la main sur l’iPhone 14 Pro l’année dernière, notamment pour profiter du nouveau capteur de 48 mégapixels, de l’impressionnante Dynamic Island et une puce plus rapide. Malheureusement, le fait de ne pas profiter d’un téléobjectif à lentille repliée pour une plus grande plage de zoom sans perte a été un crève-cœur pour beaucoup, d’autant plus que la concurrence Android à appuyer sur ce point.

Puis, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles l’iPhone 15 Pro serait enfin doté d’un téléobjectif inspiré d’un périscope. Beaucoup on dû commencer à économiser. Mais, il semble que l’iPhone 15 Pro n’aura pas de téléobjectif de type périscope cette année, puisque la mise à niveau de la caméra zoom sera apparemment exclusive à l’iPhone 15 Pro Max, alias iPhone 15 Ultra.

Ming-Chi Kuo, analyste chez TFI Securities et connaisseur de l’industrie, écrit dans une note de marché que la caméra téléobjectif de type périscope sera exclusive à l’iPhone 15 Pro Max, principalement en raison de la contrainte d’espace interne. Pour les non-initiés, le système de caméra périscopique repose sur un tunnel lumineux en forme de L à l’intérieur du châssis du smartphone. Au lieu que la lumière tombe directement sur le capteur, les rayons lumineux touchent d’abord un prisme (alias lentille pliée), qui les plie à 90 degrés et les envoie au capteur après les avoir fait passer dans un tunnel horizontal de lentilles.

Ce tunnel permet un plus grand degré de mouvement pour les éléments de l’objectif et le réglage de la focale, ce qui permet au capteur d’atteindre une plage de zoom optique nettement plus élevée que celle d’un téléobjectif moyen.

Selon Kuo, la plus grande taille de l’iPhone 15 Pro Max permet à Apple d’y intégrer un module périscopique, ce qui ne sera pas possible pour l’iPhone 15 Pro. Toutefois, si vous rêvez d’une caméra à zoom amélioré sur un iPhone non Max ou non Plus, vous devriez peut-être attendre encore un an. Selon Kuo, Apple est en train d’augmenter la taille de l’écran de l’iPhone 16 Pro, ce qui permettrait à ses concepteurs d’intégrer enfin le matériel de zoom amélioré sous le châssis. Si c’est le cas, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront dotés d’une caméra périscopique en 2024.

Une déception pour les consommateurs

Bien que les défis techniques soient raisonnables, il est étrange qu’Apple n’ait pas envisagé un nouveau design pour l’iPhone 15 Pro. Après tout, il reprend essentiellement les mêmes directives de conception que l’iPhone 11, qui sera vieux de quatre générations au moment où la série iPhone 15 arrivera sur le marché. Il serait logique qu’Apple continue avec les mêmes schémas fondamentaux pour les iPhone non Pro moins chers. Cependant, il est tout à fait décevant de priver un onéreux modèle d’une mise à niveau de la caméra.

Il serait déconcertant de voir que, à l’exception d’une mise à niveau du processeur, l’iPhone 15 Pro serait pratiquement le même smartphone que l’iPhone 14 Pro, tandis que l’iPhone 15 Ultra prendrait de l’avance avec un appareil photo périscopique plus performant et un prix plus élevé à la clé. Jusqu’à présent, les fuites concernant l’iPhone 15 ont brossé le tableau d’une mise à niveau plutôt modeste, avec à peine quelques retouches au niveau du design et des changements itératifs mineurs sous le capot.