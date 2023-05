ChatGPT Plus va recevoir une grosse mise à jour : intégration Web et plugins

Les abonnés de ChatGPT Plus bénéficieront bientôt d’un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités expérimentales du célèbre chatbot ChatGPT. L’intégration Web et les plugins seront lancés en version bêta la semaine prochaine, ce qui pourrait constituer deux mises à jour intéressantes pour le chatbot.

Si vous êtes abonné à ChatGPT Plus, un nouveau panneau bêta apparaîtra dans vos paramètres la semaine prochaine. Une fois le panneau affiché, vous pourrez essayer les deux nouvelles fonctionnalités — même si, bien sûr, la plupart des utilisateurs se tourneront probablement vers les capacités de navigation Web de l’IA, plus importantes et probablement plus intéressantes.

Selon le blog officiel d’OpenAI sur les fonctionnalités bêta, la nouvelle version connectée à Internet de ChatGPT saura quand et comment naviguer sur Internet pour répondre à des questions sur des événements ou des sujets récents. Cela signifie que vous pouvez interroger ChatGPT sur un sujet d’actualité, sur la nécessité ou non de prendre un foulard lors de votre promenade de l’après-midi avec votre chien, ou encore sur des anecdotes concernant de récents films ou des séries TV.

En quoi cela est-il important ?

Cette nouvelle version bêta place ChatGPT dans une sphère analogue à celle de Bing Chat de Microsoft, sans en faire explicitement un moteur de recherche. L’avantage principal est que ChatGPT sera capable d’identifier quand il manque d’informations pour répondre à une requête et qu’il doit chercher une source pertinente sur Internet.

Cela devrait rendre les demandes de citations beaucoup plus faciles et — espérons-le — beaucoup plus précises. Sinon, le chatbot pourra simplement vous diriger vers une page Web susceptible de vous aider. Cela signifie que ChatGPT (ou du moins, la version bêta disponible pour les abonnés Plus) ne dépendra plus de l’ensemble limité de données sur lequel il a été formé.

Cependant, le problème qui se pose lorsque les chatbots ont la capacité de parcourir le Web à volonté est qu’ils ne disposent souvent pas d’un cadre de référence approprié ou de la mobilité physique dans le monde réel pour repérer de manière fiable les informations erronées. ChatGPT peut recouper ce qu’il trouve et essayer de « vérifier » l’autorité de la source, mais il ne peut pas vraiment confirmer que l’information est vraie dans le monde réel.

Supposons que vous souhaitiez vous renseigner sur un événement en cours dans le monde réel, comme la météo en temps réel dans votre région. Une IA ne peut pas sortir de chez elle pour vérifier la véracité de ces informations. ChatGPT étant désormais capable d’effectuer des recherches sur le Web de son propre chef, j’espère qu’il donnera la priorité aux sites et aux sources dignes de confiance et qu’il évitera de se plonger dans des informations incorrectes.

La bonne nouvelle, c’est qu’OpenAI adopte ici une approche relativement conservatrice. C’est une idée intelligente de tester cette fonctionnalité à plus petite échelle, avec seulement les abonnés plus ayant un accès initial et la fonctionnalité bêta étant uniquement opt-in.

C’est un moyen plus sûr de commencer à déployer des fonctionnalités comme celle-ci sans les imposer à l’ensemble des utilisateurs — une leçon que Microsoft pourrait éventuellement tirer d’OpenAI, plutôt que d’intégrer l’IA de Bing à tout ce qui se trouve sur Windows. Avec ce changement, nous pourrions voir un ChatGPT plus intelligent avec plus d’applications réelles, plutôt qu’une simple machine à fournir du contenu textuel.