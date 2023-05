Amazon Games prépare un MMO sur le Seigneur des Anneaux

Après avoir plongé dans l’univers du « Seigneur des anneaux » avec une série télévisée très onéreuse, Amazon revient à nouveau dans l’univers fantastique de J.R.R. Tolkien avec des projets de jeux.

Amazon Games s’associe à Embracer Group pour développer un jeu en ligne massivement multijoueurs (MMO) se déroulant dans l’univers du « Seigneur des anneaux ». Le titre à venir sera une aventure MMO en monde ouvert explorant la région de la Terre du Milieu, avec des personnages empruntés aux œuvres littéraires originales du « Seigneur des anneaux » et du « Hobbit ».

Le jeu est conçu par la même équipe qui a développé « New World », un jeu de rôle MMO sorti en 2021 et qui a reçu une nomination pour le meilleur jeu multijoueur aux Game Awards. Mais à la différence de « New World », réservé aux PC, le prochain jeu, qui se déroulera dans l’univers du « Seigneur des anneaux », sera disponible à la fois sur consoles et sur PC. Le titre en est actuellement aux premiers stades de la production et aucune date de sortie n’a été fixée.

Ce ne sera toutefois pas le premier jeu AAA à s’inspirer de l’œuvre phare de Tolkien. Warner Bros. Interactive Entertainment a publié deux jeux dans la série « La Terre du Milieu », dont le dernier sortira en 2017. EA propose également son vaste catalogue de jeux « Le Seigneur des Anneaux » pour les consoles Xbox et PlayStation depuis 2022, ainsi que pour la plateforme Windows et certains appareils Nintendo. Il existe également un grand nombre de jeux mobiles basés sur les mêmes sources.

Plus de Tolkien dans les laboratoires d’Amazon

La division jeux d’Amazon s’est emparée de nouvelles propriétés intellectuelles et de franchises établies avec une grande ferveur. En 2020, un accord a été conclu avec l’éditeur coréen et créateur de « Crossfire », Smilegate RPG, pour publier un nouveau jeu intitulé « Lost Ark » qui est sorti en 2022. Amazon Games a ensuite ouvert un nouveau studio de développement de jeux à Montréal et a conclu un accord avec Glowmade pour le développement d’une nouvelle propriété intellectuelle. L’année dernière, Amazon Games a également signé un accord d’édition avec Disruptive Games, suivi d’une collaboration avec Crystal Dynamics pour développer le prochain jeu « Tomb Raider », et d’un autre accord avec le géant japonais Bandai Namco.

Avec le prochain titre basé sur le « Seigneur des anneaux », Amazon Games espère « offrir une expérience incroyablement fidèle à la riche histoire fantastique établie par les romans historiques de Tolkien », selon l’entreprise. L’équipe affirme qu’il s’agira d’une expérience différente de celle de « New World », mais qu’elle s’appuiera sur le même moteur de développement de jeux Azoth. Toutefois, il est prévu d’améliorer considérablement le moteur Azoth au fur et à mesure que le développement du prochain jeu se poursuivra à plein régime.

Les détails sur le principe du jeu et les éléments de gameplay sont encore peu nombreux, mais Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games, affirme que le studio est « déterminé à construire le meilleur MMO possible pour Le Seigneur des Anneaux », qui plaira aux fans. Actuellement, Amazon est occupé à développer la deuxième saison de sa série télévisée « Rings of Power », après avoir dépensé près d’un milliard de dollars pour la première saison.