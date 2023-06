watchOS 10 proposera des applications redessinées et d’autres changements

Nous sommes à quelques heures de la WWDC 2023 d’Apple et nous nous attendons à un tas d’annonces passionnantes cette année, notamment de nouvelles mises à jour de l’OS, les débuts très attendus du casque de réalité mixte, de nouveaux MacBook, et bien plus encore. En amont de l’événement, voici également du nouveau sur le prochain watchOS 10.

Mark Gurman, de Bloomberg, a suggéré qu’Apple réorganiserait ses applications principales avec watchOS 10, notamment pour mieux prendre en charge le grand écran de l’Apple Watch Ultra.

Ce changement sera le bienvenu, car de nombreux utilisateurs de l’Apple Watch se plaignaient constamment que les applications ne tiraient pas pleinement parti du grand écran de l’Apple Watch Ultra. Par conséquent, les utilisateurs se retrouvaient souvent avec une expérience désagréable lorsqu’ils interagissaient avec les applications principales et les cadrans de la montre. Toutefois, il semble qu’Apple remettra bientôt les pendules à l’heure.

Gurman ajoute : « Apple est en train de réorganiser toutes les applications principales de l’Apple Watch avec de nouveaux designs pour tirer parti des écrans plus grands de l’Apple Watch Ultra et des montres standard plus grandes ».

Par ailleurs, Gurman a également évoqué un changement de design pour watchOS 10. Il serait axé sur les widgets, qui devraient constituer un « élément clé » de l’Apple Watch, en s’inspirant du service Glances de watchOS, introduit en 2015. L’accès à des fonctionnalités telles que le suivi d’activité, le calendrier, etc. sera ainsi plus facile et beaucoup plus intuitif.

Pleins de nouveautés pour iOS 17

Nous pouvons également nous attendre à des changements intéressants pour iOS 17, comme de nouvelles améliorations de l’écran de verrouillage, la possibilité de convertir l’écran verrouillé de l’iPhone en un écran intelligent, une nouvelle application de journalisme, et bien plus encore. Il pourrait y avoir une zone de démonstration spéciale à l’intérieur de l’Apple Park pour les démonstrations du casque Reality Pro. Avec la pléthore de lancements et de révélations attendus pour la WWDC 2023, il pourrait s’agir de loin de l’événement le plus important d’Apple depuis longtemps. On s’attend également à ce que ce soit l’événement le plus long d’Apple à ce jour !

Je couvrirais la prochaine Worldwide Developers Conference prévue ce soir à 19 heures.