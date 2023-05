La plateforme Health Connect de Google arrive sur Android 14 avec de nouvelles fonctionnalités

Google a annoncé un certain nombre de mises à jour importantes pour Health Connect, la plateforme passant de la version bêta à Android 14 dans le courant de l’année. L’entreprise a passé sous silence les développements lors de sa conférence I/O de deux heures le 9 mai, mais elle a depuis confirmé que Health Connect deviendra un élément central de tous les appareils Android mis à jour.

La plateforme a été annoncée pour la première fois lors de l’événement I/O de l’année dernière, servant de lieu de centralisation des données de santé et de fitness provenant de plus de 100 applications. Il s’agit essentiellement de la réponse de Google à Apple Santé, mais avec une plus grande pollinisation croisée de la part de tiers.

Lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle dans le courant de l’année, elle sera accessible directement à partir de l’application Paramètres d’Android, ce qui permettra aux utilisateurs de contrôler facilement les autorisations des appareils portables et des autres plateformes de santé.

Google ajoute une nouvelle fonctionnalité d’itinéraires d’exercice qui permettra aux utilisateurs de partager des cartes de leurs séances d’entraînement par l’intermédiaire de Health Connect. L’entreprise a également facilité l’enregistrement des cycles menstruels. Google précise que les mises à jour de Health Connect seront diffusées par l’intermédiaire des mises à jour du système Google Play, ce qui permettra d’actualiser fréquemment les nouvelles fonctionnalités.

Parmi ceux qui sont déjà intégrés à Health Connect figurent Withings, le fabricant de bagues connectées Oura, Peloton et MyFitnessPal, et plusieurs nouveaux partenariats ont été annoncés dans le cadre de la conférence I/O 2023. L’un d’entre eux est notable : Oura et la plateforme d’alimentation Lifesum s’associent à Health Connect pour mettre en évidence les tendances entre le suivi du sommeil et l’apport calorique, ainsi que pour fournir des conseils sur la manière de mieux gérer cette relation.

Une simplification de l’interopérabilité

Auparavant, ce type de fonctionnalité exigeait des développeurs qu’ils établissent des connexions API individuelles et qu’ils partagent des données entre différentes applications, ce qui créait un champ de mines en matière de partage de données. Avec Health Connect, les choses semblent avoir été simplifiées et, comme les mises à jour de la plateforme sont fournies par le biais des mises à jour du système Google Play, de plus en plus d’intégrations devraient voir le jour tout au long de l’année.

MyFitnessPal, le géant du suivi des calories et des repas, tire également parti des fonctionnalités de Health Connect, les utilisateurs de certains glucomètres en continu pouvant consulter leurs données directement dans l’application.

En attendant, Health Connect reste en phase bêta, mais je suis impatient de le tester dans son intégralité dès l’arrivée d’Android 14. Google dispose d’un énorme potentiel pour relier les plateformes entre elles, et les premiers partenariats semblent très prometteurs.

Quelle est la place de Wear OS ?

Google a également indiqué que Health Services — son API pour l’accès aux données des capteurs sur les appareils Wear OS — sera également mis à jour. Une nouvelle fonction « Batching Modes » permet aux développeurs d’ajuster la manière dont ces données sont obtenues.

Lorsque Wear OS 4 arrivera dans le courant de l’année, les services de santé seront à nouveau mis à jour, cette fois pour améliorer les autorisations en arrière-plan des capteurs corporels.