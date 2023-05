Apple serait en train de développer un iPhone avec un écran Micro-LED ?

Un nouveau rapport a fait surface concernant l’avenir des iPhone développés par Apple, et il est centré sur une technologie d’affichage à venir qui changera les écrans OLED disponibles actuellement en Micro-LED. Il s’agit de la feuille de route d’Apple pour le développement de ses appareils centrée sur la transition vers des sorties d’affichage plus efficaces et plus performantes apportées par le Micro-LED.

Il est important de noter que cette information n’a pas encore été confirmée par Apple, il faut donc la prendre avec des pincettes, car elle peut ou non être lancée pour les futures versions de l’entreprise.

Une fuite récente suggère qu’Apple prévoit d’incorporer la technologie Micro-LED dans les écrans de ses prochains iPhone, s’éloignant ainsi des écrans OLED actuels. Selon une feuille de route révélée dans le dernier rapport de DigiTimes, la transition d’Apple vers la technologie Micro-LED commencera avec la sortie de l’Apple Watch Ultra entre fin 2024 et 2025, suivie par l’adoption de cette technologie par les iPhone à un stade ultérieur.

Pour ceux qui l’ignorent, par rapport à l’OLED, le Micro-LED offre une meilleure reproduction des couleurs, des taux de contraste plus élevés et une meilleure qualité d’affichage globale. En outre, elle consomme moins d’énergie, ce qui pourrait améliorer la durée de vie de la batterie des appareils Apple.

Une meilleure technologie ?

Bien que la technologie Micro-LED promette des avancées significatives par rapport à l’OLED, la transition vers cette technologie ne se fera pas avant quelques années.

Selon MacRumors, Apple n’a pas encore totalement abandonné son ancienne technologie d’affichage au profit de l’OLED. L’aventure d’Apple dans la technologie OLED a commencé avec l’introduction de la première Apple Watch et de l’iPhone X. Depuis lors, les écrans OLED sont devenus une caractéristique de base dans toute la gamme d’iPhone. La feuille de route qui a fait l’objet d’une fuite suggère qu’Apple se penche déjà sur de nouveaux écrans sous la forme de Micro-LED.

Pourtant, les fuites affirment que Cupertino a l’intention d’achever sa transition vers la technologie OLED avec les futurs modèles d’iPad et de Mac qui arriveront l’année prochaine.

La technologie d’affichage d’Apple

Depuis la sortie de l’iPhone X, Apple s’est approvisionné en OLED auprès de son rival, Samsung, pour apporter l’écran de la prochaine génération d’iPhone à suivre. Depuis le plus longtemps, les iPhone d’Apple sont dotés de la technologie de Samsung, et cela n’est pas encore susceptible de changer à l’avenir. Les rumeurs concernant l’iPhone 15 affirment que l’écran de l’appareil sera constitué d’une nouvelle génération d’OLED fabriquée par Samsung, qui continue de s’appuyer sur l’entreprise.

Le dernier rapport est un saut massif de l’OLED au Micro-LED, et l’innovation d’Apple et la fourniture de la dernière technologie à ses sorties peuvent donner plus de légitimité à cette feuille de route divulguée qui se concentre sur les nouveaux développements pour ses écrans.

Bien que la transition vers les écrans Micro-LED puisse se faire dans plusieurs années, Apple fournira continuellement des mises à niveau de ses produits dans les mois à venir qui apporteront davantage d’informations sur le développement de ses écrans. Alors que les fuites continuent de susciter des spéculations, il est possible qu’Apple propose de meilleurs écrans pour ses appareils, notamment l’écran Micro-LED pour l’Apple Watch et les iPhone.