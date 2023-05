Google Photos va s’améliorer sur votre tablette grâce à une refonte

De nouvelles fuites d’images suggèrent que Google Photos sera bientôt optimisé pour les tablettes, l’application devant mieux utiliser l’écran de l’appareil en mode paysage.

Ces informations proviennent d’un informateur de l’industrie, Nail Sadykov, qui dirige le canal Telegram Google News, qui n’est pas affilié à l’entreprise elle-même. En regardant les images fournies par Sadykov, l’application Photos remaniée ressemble beaucoup à la façon dont Adobe Lightroom apparaît sur les tablettes : une vue côte à côte avec l’image sur la gauche et une variété d’outils d’édition à travers six sections sur la droite.

Il ne semble pas que ces outils d’édition soient modifiés, puisque les utilisateurs pourront toujours ajuster les ombres d’une photo ou modifier le rapport hauteur/largeur, par exemple. L’objectif de cette refonte est, semble-t-il, d’aider les utilisateurs à effectuer des modifications plus précises, puisque l’application s’adaptera mieux à l’écran. Le mode portrait, quant à lui, restera exactement le même, selon Sadykov sur Twitter.

Google Photos Edit tool will soon be optimized for tablets in landscape mode.

Until now, it has looked like a stretched mobile version, but Google will soon change that. The main editing tools will now be on the right, while the photo being edited will be displayed on the left. pic.twitter.com/wjEQ1Dn7mr

— Наиль Садыков (@Nail_Sadykov) May 8, 2023