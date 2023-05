Entre des bénéfices en baisse largement causés par une demande de plus en plus faible en matière de puces mémoire et une famille d’iPhone 14 extrêmement réussie qui a presque placé Apple à la première place dans la hiérarchie mondiale des vendeurs de smartphones au premier trimestre 2023, il peut sembler que Samsung ait des choses plus importantes à faire en ce moment que la renaissance potentielle de la gamme « Fan Edition », autrefois populaire, de haut-parleurs Android relativement peu coûteux.

Mais alors que les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 sont sans aucun doute prioritaires parmi les futurs produits de la société, un Galaxy S23 FE pourrait bien suivre quelques mois seulement après les très attendus nouveaux modèles pliables.

Comme pour le Galaxy S22 FE, la rumeur a un temps laissé entendre qu’il ne serait pas commercialisé, ce qui n’est toutefois plus le cas selon plusieurs publications bien informées et dignes de confiance, comme GalaxyClub aux Pays-Bas.

La dernière des deux sources susmentionnées affirme aujourd’hui de source sûre qu’un Galaxy S23 Fan Edition est en cours de préparation avec un capteur d’image de 50 mégapixels. Il s’agira évidemment de l’une des nombreuses caméras présentes à l’arrière du smartphone, le nombre et les spécifications des autres restant totalement confidentiels.

Nous ne savons rien d’autre sur cette rumeur concernant la caméra principale à l’arrière du S23 FE, mais il y a de fortes chances qu’il soit emprunté au Galaxy S23 « standard » et au S23+, tout en améliorant considérablement les capacités de photographie et de vidéographie dans le monde réel du Galaxy S21 FE lancé au début de l’année 2022.

Fin d’année ou début 2024

Malheureusement, il semble que vous devrez continuer à attendre avant de pouvoir mettre la main sur le prochain grand smartphone FE, qui sera possible « à la fin de l’année » ou au début de l’année 2024. D’ici là, bien sûr, nous en saurons probablement beaucoup (plus) sur la série Galaxy S24 de smartphones ultra-haut de gamme, ce qui pourrait avoir un impact important sur l’attrait du S23 FE pour le grand public.

C’est très probablement ce qui a enterré le Galaxy S21 FE, qui est clairement et inexplicablement sorti bien trop près de la gamme Galaxy S22 après que le S20 Fan Edition ait fait ses débuts commerciaux à l’automne 2020.