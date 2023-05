Le Framework Laptop avec un AMD Ryzen 7040U sera disponible au troisième trimestre

by

by

Framework fabrique des ordinateurs portables modulaires, réparables et évolutifs qui vous permettent de choisir vos propres ports et de remplacer tous les principaux composants, y compris la carte mère et le processeur.

Jusqu’à récemment, la société ne vendait que des ordinateurs portables (et des cartes mères) équipés de processeurs Intel, mais au début de l’année, Framework a annoncé son intention de lancer ses premiers modèles équipés de processeurs AMD. À l’époque, l’entreprise ne disait pas quelles puces AMD elle utilisait… parce qu’elles n’avaient pas encore été annoncées.

Mais cela a changé aujourd’hui, et Framework a annoncé que le Framework Laptop 13 AMD Ryzen Edition est disponible avec un choix de processeurs Ryzen 7 7840U ou Ryzen 5 7640U.

Les processeurs AMD de la série Ryzen 7040U sont des puces de 15 à 30 watts conçues pour les systèmes fins et légers comme le Framework Laptop 13. Mais avec les cœurs de CPU Zen 4 et les graphiques RDNA 3, ils devraient apporter d’importants gains de performance par rapport aux processeurs de la série Ryzen 6000U et offrir une forte concurrence aux processeurs Core P de 13e génération d’Intel. Les puces d’AMD intègrent également un FPGA pour l’accélération matérielle de l’IA.

Le Framework Laptop 13 AMD Ryzen Edition est d’ores et déjà disponible en précommande, à des prix qui varient en fonction des spécifications et des fonctionnalités. Voici quelques options disponibles :

Ryzen 7 7840U/16 Go de RAM/512 Go en SSD/Batterie 61 Wh pour 1 669 euros

Ryzen 5 7640U/8 Go de RAM/256 Go en SSD/Batterie 55 Wh pour 1 199 euros

DIY Edition avec Ryzen 5 7640U et batterie de 55 Wh pour 825 euros

DIY Edition avec Ryzen 7 7840U et batterie de 61 Wh pour 1 215 euros

Framework indique que les ordinateurs portables équipés d’AMD commenceront à être livrés aux clients au troisième trimestre 2023.

Disponible en carte mère

Vous n’avez pas besoin d’un ordinateur portable complet ? La société prend également les précommandes pour les cartes mères Famework avec les processeurs Ryzen 7 7840U et Ryzen 5 7640U, avec des prix commençant respectivement à partir de 509 euros et 799 euros.

Notez que ces prix ne concernent que la carte mère, le processeur et d’autres éléments inclus (comme quatre ports USB4 et un système de refroidissement). Vous devrez payer un supplément si vous voulez de la mémoire, du stockage et une carte sans fil, mais tous ces éléments sont disponibles sur le Framework Marketplace.

Vous pouvez utiliser la carte mère pour mettre à niveau un Framework Laptop 13 existant ou l’utiliser comme ordinateur de bureau compact ou comme base pour un ordinateur portable.