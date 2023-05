Intel est en train de changer le nom de sa gamme de puces emblématiques, en supprimant le « i » de ses séries de processeurs Core i3, i5, i7 et i9.

La marque Core « i » des processeurs Intel existe depuis 15 ans. Elle est apparue pour la première fois dans les puces Core de « première génération » lancées en 2008. Il s’agit là d’un véritable héritage. Mais, Intel a confirmé que dans ses prochaines puces Meteor Lake, elle abandonnera complètement le schéma de dénomination. À la place des marques Core i3, i5, i7 et i9, immédiatement reconnaissables, Intel utilisera « Core Ultra » dans ces nouvelles puces.

D’abord repéré par Albert Thomas sur Boring Text Reviews, un récent benchmark de Ashes of the Singularity semble indiquer que Intel abandonne l’emblématique « i » de sa marque de processeurs, remplacé par « Ultra ».

Bien qu’aucun autre détail n’ait été révélé, le directeur de la communication d’Intel s’est rendu sur Twitter pour confirmer qu’un changement de marque était en cours :

Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel —Bernard Fernandes (@Bernard_P) May 1, 2023

Fernandes souligne le « point d’inflexion » à venir dans Meteor Lake, en indiquant que nous en saurons plus sur les changements dans les semaines à venir. Cela ne confirme pas nécessairement que Core Ultra sera utilisé, mais l’inclusion du « oui » pour commencer le tweet suggère que les rapports sont probablement vrais.

S’inspirer du naming Apple

Le nom « Core Ultra » est intéressant à plusieurs égards. Tout d’abord, l’utilisation de « Ultra » est un terme beaucoup plus populaire dans la stratégie de marque de la technologie ces jours-ci. Apple l’a notamment utilisé pour ses iPhone et ses puces de la série M. Le M1 Ultra, par exemple, représente la configuration la plus puissante de la puce M1, qui n’est disponible que dans le Mac Studio.

Si Intel choisit Core Ultra pour ses puces de série H de 45 watts, il n’est pas difficile d’imaginer qu’il a d’autres noms en réserve pour les offres moins puissantes. Cherchera-t-elle à s’approprier les distinctions d’Apple avec Core Max et Core Pro ? Ce serait un peu exagéré, mais nous devrons attendre pour voir. Même si l’on a l’impression qu’Intel s’inspire de l’image de marque d’Apple, soyons honnêtes : les noms des puces d’Intel ont toujours été difficiles à comprendre. La différence entre une puce de série H et une puce de série U est énorme en termes de performances, et pourtant, l’indicateur est caché derrière une série de chiffres. L’accent mis sur les Core i5 et Core i7, quant à lui, représente généralement une plus petite différence de performance, bien qu’il soit beaucoup plus visible dans le branding.

La première puce Meteor Lake, qui est le nom de code des puces Intel de la 14e génération, devrait sortir dans le courant de l’année et sera également de grande taille sur le plan architectural. Il s’agira des premiers processeurs Intel à utiliser un design en chiplet, à inaugurer le nouveau nœud Intel 4 (précédemment connu sous le nom de 7 nm) et à utiliser la lithographie ultraviolette extrême. Par rapport à la dernière génération de processeurs, Meteor Lake vise à offrir un saut générationnel plus important en termes de performances.

Meteor Lake, un saut générationnel

Il est clair qu’Intel fait tout ce qui est en son pouvoir pour redresser la barre. La société a récemment annoncé la pire perte trimestrielle de son histoire. Intel travaille évidemment à l’amélioration de sa technologie et de son architecture, mais pense clairement qu’un changement de marque peut l’aider à redorer son blason.