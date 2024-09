Finis les résumés fastidieux : NotebookLM transcrit et analyse vos vidéos YouTube en un clin d’œil

NotebookLM de Google s’est rapidement imposé comme l’outil indispensable pour les étudiants. Synthétisant le contenu de manière claire et concise, facilitant les citations de sources, c’est un outil puissant dont j’aurais rêvé pendant mes années d’études. Et aujourd’hui, NotebookLM franchit un nouveau cap en intégrant la capacité d’analyser et de décortiquer les vidéos YouTube.

Déjà réputée pour sa capacité à analyser et résumer différents types de contenu, la plateforme prend désormais en charge les URL YouTube publiques et les fichiers audio. Cette extension permet aux utilisateurs de télécharger directement des vidéos et des enregistrements audio dans leurs carnets, simplifiant ainsi le processus d’analyse et de partage d’informations.

Ces nouvelles fonctionnalités sont rendues possibles grâce aux capacités multimodales de Gemini 1.5, qui garantissent que NotebookLM peut gérer efficacement un large éventail de sources. En exploitant des algorithmes avancés d’apprentissage automatique, NotebookLM peut extraire des informations clés, générer des résumés et fournir aux utilisateurs une compréhension complète du contenu avec lequel ils travaillent.

Comment ça marche ?

L’intégration de la prise en charge de YouTube et de l’audio ouvre un monde de possibilités pour les utilisateurs de tous les secteurs et de toutes les disciplines. Les enseignants peuvent désormais facilement incorporer des conférences vidéo et des podcasts dans leurs plans de cours, tandis que les chercheurs peuvent analyser des interviews et des enregistrements sur le terrain en toute simplicité. Les professionnels du marketing peuvent obtenir des informations précieuses à partir des avis sur les produits et des témoignages de clients, et les journalistes peuvent rapidement transcrire et résumer des interviews pour leurs articles.

Cette nouvelle fonctionnalité a été ajoutée sous la forme d’un nouveau type de source, vous permettant de copier-coller l’URL d’une vidéo YouTube pour lancer le processus. Voici comment cette nouvelle fonctionnalité se présente et fonctionne :

Dans NotebookLM, cliquez sur « Sources » en haut à droite. Dans la fenêtre contextuelle « Ajouter des sources », vous verrez « YouTube » listé sous « Lien ». Cliquez dessus. Collez simplement l’URL de la vidéo YouTube que vous souhaitez résumer et appuyez sur « Insérer ». C’est tout ! L’outil générera alors un résumé de la vidéo YouTube. Pour consulter la transcription, cliquez simplement sur la source YouTube dans le panneau de droite, et le panneau complet du Guide des sources apparaîtra.

Au-delà du simple résumé

De cette façon, vous pouvez facilement transcrire et résumer de longues vidéos YouTube et gagner beaucoup de temps. Mais ce n’est pas tout. La véritable puissance de NotebookLM réside dans sa capacité à répondre à toutes vos questions supplémentaires.

Par exemple, après un résumé, le panneau « Questions suggérées » listera des questions pertinentes à poser à l’outil d’IA concernant le contenu. Pour rendre les choses plus amusantes, vous pouvez également générer un podcast complet à partir de vos sources, grâce à la fonction « Aperçu audio ».

Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités pour mieux comprendre des sujets difficiles à saisir. De plus, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos propres questions et voir l’outil décoder tout cela pour vous. C’est extrêmement utile et peut aider les étudiants à couvrir des sujets beaucoup plus rapidement que toute autre méthode ou outil d’étude conventionnel.

Pas seulement pour les étudiants

Mais les étudiants ne sont pas les seuls à en bénéficier. Sous le panneau « M’aider à créer », vous trouverez un ensemble de modèles qui vous permettent de transformer la vidéo YouTube en un guide d’étude, un document de briefing, une chronologie, etc., en un seul clic. En plus de l’analyse des vidéos YouTube, Google a également ajouté la fonctionnalité de partage des aperçus audio.

En conclusion, il s’agit d’un ajout très significatif à l’outil, et je suis tout à fait pour. Qu’en pensez-vous ?

Gratuit et accessible à tous