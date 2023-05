Microsoft développe des puces personnalisées pour concurrencer le Apple Silicon

On pense que Windows 12 fait partie du projet Windows Core de Microsoft, qui créera une version modulaire de Windows pour fonctionner sur plusieurs facteurs de forme. L’embauche d’ingénieurs spécialisés dans les puces Arm témoigne d’une volonté de faire fonctionner Windows 12 aussi bien que possible sur les puces Arm, ce qui renforce la perspective de voir Microsoft utiliser son propre silicium.

« Le candidat sera responsable de la construction de SoC complexes, à la pointe de la technologie, utilisant des nœuds technologiques de silicium de premier plan et collaborera étroitement avec les clients et les partenaires internes », peut-on lire dans l’offre d’emploi.

Selon le média, la société « recherche un architecte de silicium pour un System on Chip (SoC) » ayant de l’expérience dans le développement d’une « architecture SoC à haute performance ». La description du poste indique que la personne travaillera avec les clients et les partenaires de Microsoft.

Microsoft souhaite uniformiser les règles du jeu, et Windows Latest fait état d’offres d’emploi qui suggèrent que Microsoft travaille sur sa propre puce en collaboration avec divers partenaires et sa propre « équipe Microsoft Silicon » . L’une des offres d’emploi de la « Microsoft Silicon Team » recherchait apparemment un « Principal SoC Silicon Architect ». Une autre offre d’emploi concerne un « Senior Silicon Power Integrity CAD Manager » (responsable principal de la CAO pour l’intégrité de l’alimentation en silicium).