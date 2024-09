YouTube Premium augmente ses prix : la fin de l’eldorado pour les abonnés ?

Mauvaise nouvelle pour les abonnés YouTube Premium hors des États-Unis : le service s’apprête à augmenter ses tarifs. Les premiers témoignages d’utilisateurs sur les réseaux sociaux font état de hausses significatives, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.

Les plans individuels et familiaux sont tous deux concernés par cette hausse. Dans certains pays de l’UE, les abonnés ont été informés que le prix de leur abonnement familial passera de 17,99 € à 25,99 € (et de 11,99 € à 13,99 € pour les plans individuels) à partir du 7 novembre. Des augmentations similaires ont été signalées à Singapour, en Colombie et en Arabie Saoudite.

En France, le prix actuel de l’abonnement individuel est de 12,99 euros, tandis que celui de l’offre famille atteint déjà les 23,99 euros par mois. Bien que ce soit pas encore confirmé, il ne fait aucun doute que les tarifs dans l’hexagone subiront également une augmentation. Cela signifierait une augmentation de 1 euros pour l’abonnement individuel, et 2 euros pour l’abonnement YouTube Premium Famille – en Irlande et en Italie, la facture va quant à elle s’alourdir de 8 euros pour l’abonnement Famille.

Un retour de YouTube Premium Lite ?

Par ailleurs, des captures d’écran d’une option « Premium Lite » en version bêta ont été partagées sur Reddit. YouTube avait déjà expérimenté une version de Premium avec moins de fonctionnalités en 2021, mais avait annoncé son abandon l’année dernière.

Ces augmentations de prix font écho à celles déjà appliquées aux utilisateurs américains il y a plus d’un an. D’autres services de streaming ont également augmenté leurs tarifs ces derniers mois, notamment Disney+, Max et Paramount Plus.

Un contexte économique difficile

Cette hausse généralisée des prix s’inscrit dans un contexte économique tendu, marqué par l’inflation et la hausse des coûts de production. Les plateformes de streaming cherchent à préserver leurs marges et à financer la création de nouveaux contenus, mais ces augmentations risquent de mécontenter certains abonnés.

Reste à savoir si ces hausses de prix auront un impact sur le nombre d’abonnés à YouTube Premium. La plateforme devra continuer à proposer des contenus exclusifs et des fonctionnalités attractives pour justifier ces nouveaux tarifs et rester compétitive face à ses rivaux.