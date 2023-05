Microsoft vise à convaincre les utilisateurs de Bard d’adopter l’IA de Bing

Microsoft expérimente de nouvelles tactiques pour persuader les gens d’utiliser ses propres produits plutôt que ceux de Google, et son dernier coup fourré est une tentative de débaucher des utilisateurs sur le front de l’IA.

Nous sommes désormais habitués à ce que Microsoft pousse les gens à utiliser son navigateur Edge plutôt que Chrome (et pour être honnête, Google fait de même dans l’autre sens), mais cette fois-ci, la cible est l’IA de Bard.

Comme l’a souligné Vitor de Lucca sur Twitter, si vous vous rendez sur la page Web de Bard dans les versions de test de Edge — dans le canal Dev en l’occurrence, mais aussi Canary selon un rapport de Neowin — vous verrez une bannière apparaître dans la barre d’adresse vous incitant à essayer l’IA de Bing.

Now when you open Bard on Microsoft’s Edge, it shows a button to compare the answers with Bing! Holy f… pic.twitter.com/xGpHc0Ztfn

— Vitor de Lucca |🏳️‍🌈 | vitordelucca.bsky.social (@vitor_dlucca) April 27, 2023